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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Talisca çılgınlığı! - Fenerbahçe Haberleri

        Talisca çılgınlığı!

        Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı kadrosuna katarak ara transfer döneminin bombasını patlattı. Brezilyalı yıldız ve ailesini taşıyan özel uçak dün akşam İstanbul'a gelirken, yüzlerce sarı-lacivertli taraftar, yıldız futbolcuyu karşılamak için Atatürk Havalimanı'na akın etti. Taraftarlar, Talisca'ya tezahüratlar eşliğinde büyük sevgi gösterisinde bulunurken, Sambacı kendisini oteline götüren aracına güçlükle binebildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 10:11 Güncelleme: 28.01.2025 - 10:43
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        Ara transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, 3. transferini hücum oyuncusu Talisca ile gerçekleştirdi.

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        Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşme sağladığı Talisca'nın transferi konusunda dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla oyuncu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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        Talisca, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a geldi.

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        31 yaşındaki futbolcu, Riyad'dan kalkan özel uçakla saat 21.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden giriş yaptı.

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        Başarılı oyuncuyu Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco karşıladı. Talisca, pasaport işlemlerinden sonra havalimanında 94 numaralı Çubuklu formayı giyerken, eşi ve çocuklarıyla birlikte kapıdan çıkış yaptı.

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        Brezilyalı futbolcu havalimanına gelen yüzlerce taraftarı selamladıktan sonra üçlü çektirdi.

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        Fenerbahçe atkısını boynuna takan Talisca, 94 numaralı sarı-lacivertli formayı da ilk kez sırtına geçirdi.

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        Tezahüratlar ve şarkılarla Talisca'yı karşılayan taraftarlar, yıldız futbolcuya büyük sevgi gösterisinde bulundu.

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        Taraftarların coşkusuna çocuklarıyla birlikte eşlik eden 30 yaşındaki yıldız, kendisini bekleyen araca güçlükle binerek alandan ayrıldı.

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        Talisca'nın yarın sağlık kontrolünden geçerek sarı-lacivertlilere resmi imzayı atması bekleniyor.

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        Talisca, bu sezon Al-Nassr formasıyla 10'u Suudi Arabistan Pro Lig, 5'i AFC Şampiyonlar Ligi, ikişer kez de Kral Kupası ve Süper Kupa olmak üzere 19 maçta görev yaptı ve 8 gollük katkı sağladı.

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        9 KUPA KALDIRDI

        Anderson Talisca, kariyeri boyunca toplam 9 kez kupa sevinci yaşadı. Beşiktaş formasıyla 1 kez Süper Lig şampiyonu olan Brezilyalı yıldız, 2 Portekiz Ligi, 3 Portekiz Süper Kupa, 2 Portekiz Kupası ve 1 Çin Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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        ANDERSON TALISCA KİMDİR?

        Doğum tarihi/Yaş: 1 Şubat 1994 (31)

        Doğum yeri: Feira de Santana (Brezilya)

        Boy: 1,90 m

        Mevki: Orta saha - On Numara

        Yan mevki: Santrfor / Sağ Kanat

        Ayak: Sol ayak

        Güncel piyasa değeri: 12 milyon €

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        TRANSFER GEÇMİŞİ

        14/15 Bahia > Benfica 4.75 milyon €

        16/17 Benfica > Beşiktaş (Kiralık) 4 milyon €

        18/19 Benfica > GZ Evergrande (Kiralık) 5.8 milyon €

        18/19 Benfica > GZ Evergrande 19.2 milyon €

        21/22 GuaZ FC > Al-Nassr 8 milyon €

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