Talisca çılgınlığı!
Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı kadrosuna katarak ara transfer döneminin bombasını patlattı. Brezilyalı yıldız ve ailesini taşıyan özel uçak dün akşam İstanbul'a gelirken, yüzlerce sarı-lacivertli taraftar, yıldız futbolcuyu karşılamak için Atatürk Havalimanı'na akın etti. Taraftarlar, Talisca'ya tezahüratlar eşliğinde büyük sevgi gösterisinde bulunurken, Sambacı kendisini oteline götüren aracına güçlükle binebildi.
Ara transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, 3. transferini hücum oyuncusu Talisca ile gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşme sağladığı Talisca'nın transferi konusunda dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla oyuncu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Talisca, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a geldi.
31 yaşındaki futbolcu, Riyad'dan kalkan özel uçakla saat 21.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden giriş yaptı.
Başarılı oyuncuyu Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco karşıladı. Talisca, pasaport işlemlerinden sonra havalimanında 94 numaralı Çubuklu formayı giyerken, eşi ve çocuklarıyla birlikte kapıdan çıkış yaptı.
Brezilyalı futbolcu havalimanına gelen yüzlerce taraftarı selamladıktan sonra üçlü çektirdi.
Fenerbahçe atkısını boynuna takan Talisca, 94 numaralı sarı-lacivertli formayı da ilk kez sırtına geçirdi.
Tezahüratlar ve şarkılarla Talisca'yı karşılayan taraftarlar, yıldız futbolcuya büyük sevgi gösterisinde bulundu.
Taraftarların coşkusuna çocuklarıyla birlikte eşlik eden 30 yaşındaki yıldız, kendisini bekleyen araca güçlükle binerek alandan ayrıldı.
Talisca'nın yarın sağlık kontrolünden geçerek sarı-lacivertlilere resmi imzayı atması bekleniyor.
Talisca, bu sezon Al-Nassr formasıyla 10'u Suudi Arabistan Pro Lig, 5'i AFC Şampiyonlar Ligi, ikişer kez de Kral Kupası ve Süper Kupa olmak üzere 19 maçta görev yaptı ve 8 gollük katkı sağladı.
9 KUPA KALDIRDI
Anderson Talisca, kariyeri boyunca toplam 9 kez kupa sevinci yaşadı. Beşiktaş formasıyla 1 kez Süper Lig şampiyonu olan Brezilyalı yıldız, 2 Portekiz Ligi, 3 Portekiz Süper Kupa, 2 Portekiz Kupası ve 1 Çin Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.
ANDERSON TALISCA KİMDİR?
Doğum tarihi/Yaş: 1 Şubat 1994 (31)
Doğum yeri: Feira de Santana (Brezilya)
Boy: 1,90 m
Mevki: Orta saha - On Numara
Yan mevki: Santrfor / Sağ Kanat
Ayak: Sol ayak
Güncel piyasa değeri: 12 milyon €
TRANSFER GEÇMİŞİ
14/15 Bahia > Benfica 4.75 milyon €
16/17 Benfica > Beşiktaş (Kiralık) 4 milyon €
18/19 Benfica > GZ Evergrande (Kiralık) 5.8 milyon €
18/19 Benfica > GZ Evergrande 19.2 milyon €
21/22 GuaZ FC > Al-Nassr 8 milyon €