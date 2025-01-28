Sokakta kâbus! Abla ve kardeşe silahlı saldırı!

Bursa'da Tayfun S. (23), sokakta gördüğü nişanlısı Aynur A. (23) ile kız kardeşi N.A.’ya (14) av tüfeğiyle ateş etti. Abla-kardeş sırt ve bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı. O anlar, bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, saat 10.00 sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Aynur A. ile kız kardeşi N.A., yatılı misafir olarak kaldıkları arkadaşlarının evinden, kendi evlerine gitmek üzere ayrıldı.

ARAÇTAN İNİP ATEŞ AÇTI

Abla-kardeş yolda yürüdükleri sırada, Aynur A.’nın otomobille ilerleyen nişanlısı Tayfun S. ile karşılaştı. Aynur A. ve N.A. kaçmaya çalışırken, otomobilinden inen Tayfun S., av tüfeğiyle ateş açtı. Aynur A., sırt ve bacağına, kız kardeşi N.A. ise bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı.

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SALDIRI ANI KAMERADA

Şüpheli Tayfun S., otomobiline binerek uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırı anı, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansırken, polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.