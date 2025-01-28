11 yıl sonra yürümüştü! Fitness eğitmeni Hilal ağlattı!
Muğla'da, geçirdiği beyin kanaması sonucu 4 ay yoğun bakımda kalan, 5 kez ameliyat olan ve 11 yıl sonra yürümeye başlayan fitness eğitmeni 42 yaşındaki Hilal Pektezel, Manisa'da böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Hilal Pektezel (42), fitness eğitmeni olarak görev yaptığı spor salonunda 2011 yılının Mayıs ayında bayıldı.
BEYİN KANAMASI ARDINDAN KISMİ FELÇ
DHA'daki habere göre Pektezel, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tetkikler ve çekilen tomografide Pektezel'in beyin kanaması geçirdiği ve sol tarafının kısmi felç olduğu tespit edildi.
4 AMELİYAT GEÇİRDİ
Ameliyat olan Pektezel, 4 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi. Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisi süren Hilal Pektezel, 4 ameliyat daha geçirdi.
BABASI VE ABLASI DESTEK OLDU
Annesi Neziha Pektezel'i (37), 12 yaşında kaybeden Pektezel'in zorlu hastane sürecinde destekçisi, memur emeklisi babası Ali Rıza Pektezel (70) ile ablası Hatice Karaman (44) oldu.
11 YIL SONRA YÜRÜMEYE BAŞLADI
Kısmi felç sonrası sol tarafı tutmayan Pektezel, yaşadığı olumsuzluklara rağmen moralini yüksek tuttu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu Pektezel, 11 yıl sonra, 2022'de sol ayağı üzerine basıp yürümeye başladı.
2 AY ÖNCE BÖBREK YETMEZLİĞİ TEŞHİSİ KONDU
Hilal Pektezel, 2 ay önce rahatsızlanması nedeniyle yakınları tarafından Manisa'nın Salihli ilçesindeki özel bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde Pektezel’e böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.
ACI HABER GELDİ
Durumun ağırlaşınca Manisa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Hilal Pektemez, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.