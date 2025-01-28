Muğla'nın Menteşe ilçesinde Hilal Pektezel (42), fitness eğitmeni olarak görev yaptığı spor salonunda 2011 yılının Mayıs ayında bayıldı.

BEYİN KANAMASI ARDINDAN KISMİ FELÇ

DHA'daki habere göre Pektezel, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tetkikler ve çekilen tomografide Pektezel'in beyin kanaması geçirdiği ve sol tarafının kısmi felç olduğu tespit edildi.