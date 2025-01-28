Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz? Mavi "kelebek bezelya çiçeği" olarak da bilinen bu çayın faydaları saymakla bitmiyor!

MAVİ ÇAY NASIL HAZIRLANIR?

Bir fincan mavi çay hazırlamak için bir çay kaşığı kurutulmuş kelebek bezelye çiçeği yapraklarını bir fincan sıcak suya ekleyin ve 5-10 dakika demlemeye bırakın. Arzuya göre bal veya limon ekleyerek tatlandırabilirsiniz. Limon eklendiğinde çayın rengi maviden pembeye döner, bu da görsel bir şölen sunar.