Kış aylarında sık olarak meydana gelen soğuk algınlığı, çok kolay bir şekilde bulaşabilen solunum yolu rahatsızlığıdır. Grip ve nezle gibi hastalıklara yakalandığımızda ise hızlı iyileşme yöntemlerini dikkate almalıyız.

SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİP NASIL AYIRT EDİLİR?

Soğuk algınlığı/nezle ile grip arasındaki en belirgin fark; soğuk algınlığında burun akıntısının var olması, gripte ise genel olarak olmamasıdır. Bunun ile birlikte soğuk algınlığı gribe göre çok daha basit ilerleyen ve büyük riskler göstermeyen bir rahatsızlıktır. Uzman bir hekim tarafından muayene ile fark edilen bu durumu semptomlara bakıldığı zaman sizde fark edebilirsiniz;

- Soğuk algınlığında ara sıra ateşlenme yaşanır. Gripte ise ateşlenme fazladır.

- Soğuk algınlığında baş ağrısı yaşanmayabilir veya çok azdır. Gripte baş ağrısı yaşanır.

- Soğuk algınlığı olan kişilerde boğaz ağrısı çok görülmez. Gripte yoğun olarak yaşanır.

- Bedenin hemen hemen her yerinde ağrı, bitkinlik ve güçsüzlük gripte daha belirginleşir.

- Burnun tıkanması soğuk algınlığında yaygındır. Gripte böyle bir belirti görülmeyebilir.

- Soğuk algınlığında öksürük fazla olmaz, gripte ise yaygın olarak görülür.

- Soğuk algınlığı yüzünden meydana gelen komplikasyonlar daha azken grip daha önemli komplikasyonlara sebep olabilir.

- Soğuk algınlığı için bir aşı yoktur, gribin vardır.

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GRİP İLE NEZLE ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Grip ile nezle arasında önemli farklar vardır. Grip daha yüksek ateşle seyreden bir sorundur, daha uzun sürebilir. Tedavi edilmediğinde zatürre, orta kulak iltihabı ya da beyin zarı iltihabı gibi birçok hastalığa sebep olabilir. Nezlede ise yüksek ateş olmaz. Kendini daha ziyade burun akıntısıyla gösterir.

GRİBE YAKALANDIKTAN SONRA HIZLI İYİLEŞMENİZİ SAĞLAYACAK YÖNTEMLER

1. İSTİRAHAT EDİN

Bu dönemde hasta kişi yatağında yatmasa bile kesinlikle vücudu yorucu-yıpratıcı egzersiz ve hareketlerden uzak durmalı, mutlaka birkaç gün istirahat etmelidir. Grip ciddi derecede işgücü kaybı ve okul çağındaki çocuklarda da ders kaybına neden olmaktadır. İstirahat edilmezse hem tedavi süreci uzuyor hem de hastalığın oluşturacağı yan etki riskleri artırılmış oluyor. Hasta kişilerin istirahat etmesinin bir diğer avantajı da, çalıştıkları kurumlarda başka kişileri hasta etmeyecek ve hastalığı yaymayacak olmalarıdır.

REKLAM 2. UYKU DÜZENİNİZİ SAĞLAYIN Uyku düzeni vücut sıhhati için en önemli detaylardan biridir. Uyku esnasında, özellikle çocuklarda, hücreler yenileniyor ve melatonin hormonu salgılanıyor. Günlük ortalama 7 saat uyunması organizmanın savunma sistemini güçlendirecektir. 3. TEDAVİNİZİ AKSATMAYIN Grip için doktorunuzun verdiği tedaviyi aksatmadan uygulayın. Kendi teşhisinizi kendiniz koyup gelişigüzel ilaç kullanmayın. Özellikle tedavi amacıyla alınan antibiyotiklerin faydasından çok zararı olmaktadır. Grip için reçete edilen ilaçlar; doğrudan enfeksiyona yönelik olmayıp, belirtileri düzeltmeye, hastalığın daha kolay geçirilmesine ve komplikasyonların önlenmesine yardımcı olmak içindir. Antibiyotikler değil; doktorun reçete edeceği ateş düşürücüler, burun solunumunu rahatlatan spreyler, boğaz ağrısı ve yanması için gargaralar ve pastiller, vücut direncini artırmak amacıyla vitaminler kullanılmalıdır. 4. BOL SIVI TÜKETİN Bağışıklık sisteminiz, gerekli detoksifikasyon yollarını harekete geçirebilmek için enzimleri ve diğer biyolojik ajanları uyarması gerekir. Bunun için bol sıvıya sahip bir vücuda ihtiyaç duyar, bu sayede patojenleri temizler ve zarar görmüş dokuları onarır. Limonlarda, elma sirkesinde, bitki çaylarında ve hatta antioksidan zengin et sularında bulunan polifenlller, bağışıklık sistemini onarır ve sindirim sistemindeki mikropları yok eder. REKLAM 5. C VİTAMİNİ TAKVİYESİ Porsiyon başına C vitamini en yüksek ıspanak, pırasa, Frenk soğanı, lahana ve tatlı biberdedir. C vitamini açısından zengin diğer gıdalar ise limon, misket limonu ve az miktarda şeker içeren yeşil sebzelerdir. Enfeksiyonla mücadelede hafif ve sağlıklı bir yemek için kemik suyu ve çorbalarınıza bu sebzeleri ekleyin, vücut sıvınızı yüksek tutmak için sık sık suya limon ve limon suyu ekleyin. 6. ÇİNKO TAKVİYESİ Çinko, hücreleri viral enfeksiyon ve hasardan koruyan Sod (süperoksit dismutaz) gibi güçlü antioksidanlarla bağışıklık sisteminin performansını artırır. Çinko, viral kopyalama da dahil olmak üzere patojenik faaliyete karşı savunma için bağışıklık tepkisini arttırır ve oksidatif hasarı engeller. Özellikle yıkıcı aktiviteye karşı bağışıklık sistemini düzenleyerek vücuttaki iltihaplanmayı azaltmada yararlıdır. UYARI: DOKTORUNUZA DANIŞMADAN TÜKETMEYİNİZ 7. BOĞAZ PASTİLLERİ Eczanelerde bulunabilen bu pastillerin, enfeksiyonlardan arındırmada etkisi fazladır. Ağızda emilip, tüketimi sağlanabilir.