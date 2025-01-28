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        Haberler Gündem Güncel Başka kişilerin kan ve idrar örneklerini kullandılar! | Son dakika haberleri

        Başka kişilerin kan ve idrar örneklerini kullandılar!

        Bartın'da sahte sağlık raporu düzenlediği iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 17 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada şüphelilerin başka kişilere ait kan ve idrar örneklerini kullandığı kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 17:06 Güncelleme: 28.01.2025 - 17:07
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        Başkalarının kan ve idrar örneklerini kullandılar!
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        Bartın'da sahte sağlık raporu düzenlediği iddia edilen 17 şüpheli, gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kent merkezinde ve Amasra ilçesinde eş zamanlı baskın düzenledi.

        ARALARINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA VAR

        Sahte sağlık raporu düzenleyen, başka kişilere ait kan ve idrar örneklerini kendisine ait gibi gösteren, iş vaadiyle menfaat sağlayan 17 şüpheli, gözaltına alındı.

        Şüpheliler arasında sağlık çalışanlarının da olduğu bildirilirken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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