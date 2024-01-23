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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Jose Mourinho dev teklifi reddetti, İtalya'yı istiyor! - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho dev teklifi reddetti, İtalya'yı istiyor!

        İtalyan ekibi Roma ile yollarını ayıran Jose Mourinho, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifi kabul etmedi. Portekizli teknik adamın İtalya'da kariyerine devam edebileceği iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 12:39 Güncelleme: 23.01.2024 - 12:39
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        Roma'daki 2.5 yıllık macerası geçtiğimiz hafta sona eren Jose Mourinho'nun kariyerine hangi kulüpte devam edeceği merak konusu oldu.

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        60 yaşındaki teknik adamın hafta sonu Suudi Arabistan'a giderek Al-Shabab Kulübü yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

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        İspanya'da yayın yapan Cope Radio'da aktarılan habere göre; Portekizli çalıştırıcının kendisini motive edecek bir proje sunulmadığı için Al-Shabab'dan gelen astronomik teklifi reddettiği belirtildi.

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        Mourinho, ekim ayında verdiği bir röportajda günün birinde Suudi Arabistan’da çalışacağını açıklamıştı.

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        Başarılı teknik adam yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: Boş bir zamanımda Suudi Arabistan'a gideceğim ama orada çalışacağıma eminim. Ne zaman bilmiyorum ama bundan oldukça eminim. Suudi Arabistan'da kapılar benim için her zaman açık. Oradaki gelişmeyi hissetmek istiyorum.

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        "Oraya ilk giden ve hemen farklı bir bakış açısı kazandıran Cristiano oldu. Oyuncular ilk başta bunun tek kişilik bir gösteri olduğunu düşündüler ama yazın her şeyin gerçekten değiştiğini fark ettiler."

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        "Birçok oyuncu, sadece kariyerlerinin son döneminde değil, kariyerlerinin en iyi yıllarında olan bazı oyuncular da geliyor çünkü rekabet gerçek, sadece yerel ligde değil, aynı zamanda AFC Şampiyonlar Ligi de çok ilginç."

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        NAPOLI'Yİ İSTİYOR

        The Times'ta yer alan habere göre ise Jose Mourinho'nun İtalya'da kariyerine devam etmek istediği ifade edildi.

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        Haberde, Mourinho ile Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in bu hafta içinde bir araya geleceği aktarıldı.

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        Napoli'nin İtalya Süper Kupa finalinde Inter'e yenilmesinin ardından Napoli yönetiminin teknik direktör Walter Mazzarri ile yolları ayırmaya karar verdiği ve teknik direktörlük konusunda bir numaralı adaın Jose Mourinho olduğu da öne sürüldü.

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