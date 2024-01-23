İsmail Hacıoğlu: Mülteci değilse gelmeliydi İsmail Hacıoğlu, başrolünde yer aldığı "Cem Karaca'nın Gözyaşları'nın galasına katılmayan rol arkadaşı Melisa Aslı Pamuk'un aralarında olmamasını; "Yani Fransa'ya mülteci olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" sözleriyle ti'ye aldı

Cem Karaca hakkında biyografi türündeki "Cem Karaca'nın Gözyaşları' adlı sinema filminin galası yapıldı. Yüksel Aksu'nun yönettiği filmde başrolleri; İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman, Alper Saldıran, Kubilay Tunçer, Emre Özcan, Ali Talha Kırışgil Melisa Döngel ve Melisa Aslı Pamuk paylaştı.

Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı ile birliktelik yaşayan Melisa Aslı Pamuk, filmin galasına katılmadı. İsmail Hacıoğlu, Pamuk'un galada yer almamasıyla ilgili soruya; "Yani Fransa'ya mülteci olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" diyerek rol arkadaşının aralarında olmamasını ti'ye aldı.

Melisa Aslı Pamuk'un galaya katılma nedeninin Fransa'daki bir başka programıyla çakışması olduğu öğrenildi. Pamuk, geçtiğimiz haftalarda yine başrolünde yer aldığı 'Kadınlara Mahsus'un galasına, Yusuf Yazıcı ile birlikte oturduğu Lille'deki evine giren hırsızın pasaportlarını da çalması nedeniyle katılamamıştı.

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, yeni pasaportlarının çıkmasından birkaç gün sonra tatil amaçlı olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti.

Melisa Aslı Pamuk - Yusuf Yazıcı

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"Cem Karaca'nın Gözyaşları'nın AKM'de düzenlenen galasına dönecek olursak; konuklar hoş bir sürprizle karşılaştı. Cem Öğet’in yönettiği 40 kişilik orkestra eşliğinde İsmail Hacıoğlu, hologram teknolojisi aracılığıyla Cem Karaca ile 'Tamirci Çırağı' şarkısını seslendirdi. Düette merhum sanatçının oğlu Emrah Karaca da yer aldı.

Yüksel Aksu - Emrah Karaca

Fikri Harika ve Aytaç Medya ortak yapımcısı olduğu, gösterime 26 Ocak'ta girecek olan "Cem Karaca'nın Gözyaşları'nın senaryosunu Onur Böber, Özden Uçar, Emrah Saltık, Gayet Güzel Filmler ve Yüksel Aksu kaleme alırken film, izleyicilere; Cem Karaca'nın müzik dünyasının ötesinde annesi, babası, aşkları ve biricik çocuğuyla iç içe geçen bir aile portresi de sunacak.Cem Karaca'nın kıyafetlerinin de sergilendiği galaya; emekli genelkurmay başkanı İlker Başbuğ, Nuri Bilge Ceylan ve Nejat Yavaşoğulları da katıldı.