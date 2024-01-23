Haberler Magazin Farah Zeynep Abdullah'tan "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt - Magazin haberleri

Farah Zeynep Abdullah'tan "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya üzerinden kendisine; "Çirkin ve iğrençsin" diye mesaj atan kadın takipçisini ifşa etti Habertürk Giriş: 23.01.2024 - 08:23 Güncelleme: 23.01.2024 - 08:35 facebook

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Ünlüler, zaman zaman sosyal medya takipçileriyle didişiyor. O ünlülerin başında da Cem Yılmaz geliyor. Yılmaz ile takipçileri, birçok kez sosyal medya üzerinden birbirleriyle söz düellosuna girdi.

Takipçileriyle en çok didişen bir diğer ünlü ise Farah Zeynep Abdullah.

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Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.

34 yaşındaki oyuncu, bir takipçisinin kendisine hakaret ettiğini görünce sinirlerine hâkim olamadı.