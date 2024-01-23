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        Haberler Magazin Farah Zeynep Abdullah'tan "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt - Magazin haberleri

        Farah Zeynep Abdullah'tan "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt

        Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya üzerinden kendisine; "Çirkin ve iğrençsin" diye mesaj atan kadın takipçisini ifşa etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 08:23 Güncelleme: 23.01.2024 - 08:35
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        Ünlüler, zaman zaman sosyal medya takipçileriyle didişiyor. O ünlülerin başında da Cem Yılmaz geliyor. Yılmaz ile takipçileri, birçok kez sosyal medya üzerinden birbirleriyle söz düellosuna girdi.
        Takipçileriyle en çok didişen bir diğer ünlü ise Farah Zeynep Abdullah.

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        Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.
        34 yaşındaki oyuncu, bir takipçisinin kendisine hakaret ettiğini görünce sinirlerine hâkim olamadı.

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        "ÇİRKİN VE İĞRENÇSİN"

        Farah Zeynep Abdullah, kendisine; "Çok çirkinsin ya. Allah'ım bu nasıl bir iğrençlik" diyen takipçisinin mesajını ve fotoğrafını ifşa etti.

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        "ÖZÜR DİLERİM GÜZELLİK"

        Farah Zeynep Abdullah, "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçisini, ifşa ettikten sonra "Özür dilerim güzellik" sözleriyle ti'ye aldı.

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        DAHA ÖNCE DE "GİYDİKLERİMDEN NEFRET EDİYORLAR" DEMİŞTİ

        Farah Zeynep Abdullah, daha önce tarzını eleştirenlere sitem etmişti. Abdullah, "Anasına küfretmişimcesine giydiklerimden nefret eden insanlar bana komik geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

        #Farah Zeynep Abdullah
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