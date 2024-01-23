Farah Zeynep Abdullah'tan "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya üzerinden kendisine; "Çirkin ve iğrençsin" diye mesaj atan kadın takipçisini ifşa etti
Ünlüler, zaman zaman sosyal medya takipçileriyle didişiyor. O ünlülerin başında da Cem Yılmaz geliyor. Yılmaz ile takipçileri, birçok kez sosyal medya üzerinden birbirleriyle söz düellosuna girdi.
Takipçileriyle en çok didişen bir diğer ünlü ise Farah Zeynep Abdullah.
Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.
34 yaşındaki oyuncu, bir takipçisinin kendisine hakaret ettiğini görünce sinirlerine hâkim olamadı.
"ÇİRKİN VE İĞRENÇSİN"
Farah Zeynep Abdullah, kendisine; "Çok çirkinsin ya. Allah'ım bu nasıl bir iğrençlik" diyen takipçisinin mesajını ve fotoğrafını ifşa etti.
"ÖZÜR DİLERİM GÜZELLİK"
Farah Zeynep Abdullah, "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçisini, ifşa ettikten sonra "Özür dilerim güzellik" sözleriyle ti'ye aldı.
DAHA ÖNCE DE "GİYDİKLERİMDEN NEFRET EDİYORLAR" DEMİŞTİ
Farah Zeynep Abdullah, daha önce tarzını eleştirenlere sitem etmişti. Abdullah, "Anasına küfretmişimcesine giydiklerimden nefret eden insanlar bana komik geliyor" ifadelerini kullanmıştı.