Fenerbahçe transferi bitiriyor! Çağlar Söyüncü'de geri sayım

Savunmaya takviye için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'de mutlu sona çok yakın.

Milli yıldız için Atletico Madrid ile temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, İspanyol ekibi ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

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Çağlar'ı kiralık olarak kadrosuna katacak olan Fenerbahçe, Atletico ile ödeme planı ve satın alma opsiyonu konusunda son görüşmeleri yapıyor.