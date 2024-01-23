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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe transferi bitiriyor! Çağlar Söyüncü'de geri sayım - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe transferi bitiriyor! Çağlar Söyüncü'de geri sayım

        Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transferinde artık son düzlükte. Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid'in de inadını kırarken resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor

        ahmetselimkul@haberturk.com
        Giriş: 23.01.2024 - 09:48 Güncelleme: 23.01.2024 - 09:51
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        Savunmaya takviye için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'de mutlu sona çok yakın.

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        Milli yıldız için Atletico Madrid ile temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, İspanyol ekibi ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

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        Çağlar'ı kiralık olarak kadrosuna katacak olan Fenerbahçe, Atletico ile ödeme planı ve satın alma opsiyonu konusunda son görüşmeleri yapıyor.

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        27 yaşındaki futbolcunun hafta sonuna kadar resmen açıklanması bekleniyor.

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        Çağlar Söyüncü bu sezon Atletico Madrid forması ile 9 karşılaşmada kadroda yer alırken 2 kez 11'de başladı.

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        Milli oyuncunun Atletico Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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        Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'yü sezon başında İngiliz ekibi Leicester City'den bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

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        Çağlar, Freiburg'dan Leicester'a ise 21 milyon Euro'ya gitmişti.

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