Fenerbahçe transferi bitiriyor! Çağlar Söyüncü'de geri sayım
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transferinde artık son düzlükte. Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid'in de inadını kırarken resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor
Savunmaya takviye için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'de mutlu sona çok yakın.
Milli yıldız için Atletico Madrid ile temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, İspanyol ekibi ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Çağlar'ı kiralık olarak kadrosuna katacak olan Fenerbahçe, Atletico ile ödeme planı ve satın alma opsiyonu konusunda son görüşmeleri yapıyor.
27 yaşındaki futbolcunun hafta sonuna kadar resmen açıklanması bekleniyor.
Çağlar Söyüncü bu sezon Atletico Madrid forması ile 9 karşılaşmada kadroda yer alırken 2 kez 11'de başladı.
Milli oyuncunun Atletico Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'yü sezon başında İngiliz ekibi Leicester City'den bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
Çağlar, Freiburg'dan Leicester'a ise 21 milyon Euro'ya gitmişti.