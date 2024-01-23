Hülya Yiğitalp'in uzay mühendisi oğlu Yiğit Tokbey Kaliforniya'daki bir trafik kazasında hayatını kaybetti - Magazin haberleri

Hülya Yiğitalp'in uzay mühendisi oğlu Yiğit Tokbey Kaliforniya'daki bir trafik kazasında hayatını kaybetti - Magazin haberleri

Hülya Yiğitalp'in oğlu Yiğit Tokbey Hülya Yiğitalp'in SpaceX'te fırlatma mühendisi olarak çalışan büyük oğlu Yiğit Tokbey, ABD Santa Barbara Kaliforniya'daki zincirleme trafik kazasında birkaç aracın, motosikletine çapması sonucu yaşamını yitirdi

Emekli manken, müzisyen ve oyuncu olan Hülya Yiğitalp, evlat acısıyla sarsıldı. Hülya Yiğitalp ile Rıfat Tokbey’in büyük çocukları Yiğit Tokbey, 31 yaşında hayatını kaybetti.

SpaceX'te fırlatma mühendisi olarak çalışan Yiğit Tokbey'in 17 Ocak Çarşamba akşamı Kaliforniya eyaletinin Orcutt bölgesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında birkaç aracın motosikletine çarpası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Hülya Yiğitalp ile oğlu Yiğit Tokbey HÜLYA YİĞİTALP HAKKINDA Hülya Yiğitalp, 1970'li yılların sonunda Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ve eşi Emel Korutürk girişimleriyle Türkiye -Finlandiya dostluk ziyaretleri nedeniyle Türkiye’yi tanıtım amacıyla düzenlenen bir defilede milli manken olarak yer aldı.

Hülya Yiğitalp, çocukları; Asya, Yiğit ve Fırat Tokbey Döneminin ünlü isimleri arasında yer alan Hülya Yiğitalp, âşık olduğu iş adamı Rıfat Tokbey ile evlendikten sonra 35 yaşında mesleğini bırakarak Adana’ya yerleşti. Çiftin bu evlilikten Yiğit, Fırat ve Asya adlı üç çocuğu ABD’de eğitim gördü.