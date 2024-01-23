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        Haberler Dünya Japon Prenses Aiko, üniversite sonrasında Japon Kızılhaç Topluluğunda çalışacak

        Japon Prenses Aiko, üniversite sonrasında Japon Kızılhaç Topluluğunda çalışacak

        Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun kızı Prenses Aiko'nun, üniversite sonrasında Japon Kızılhaç Topluluğunda çalışacağı bildirildi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 10:13 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:13
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        İmparatorluk İşleri Ajansının (Kunaicho) açıklamasında, Japon Prenses Aiko'nun, üniversite mezuniyeti sonrası kariyerine yönelik bilgilendirme yapıldı.

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        Buna göre Prenses Aiko, annesi Masako'nun onursal başkanlığını yaptığı Japon Kızılhaç Topluluğunda nisandan itibaren sözleşmeli olarak işe başlayacak.

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        Aiko, açıklamasında, "her zaman çalışmaya ilgi duyduğu" topluluktaki görevine yönelik "Japon Kızılhaçının çalışmalarına katılmaktan mutluyum." ifadesini kullandı.

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        Japon Prenses, "Kararlıyım. Toplumun bir üyesi olduğumun bilinciyle çok çalışarak, insanlara ve topluma az da olsa faydalı olabilmeyi umuyorum." değerlendirmesini yaptı.

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        Mesai koşullarına yönelik detay verilmeyen Aiko'nun, Japon Kızılhaç Topluluğunun, başkentin Minato bölgesindeki merkezine gidip geleceği bildirildi.

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        Gakushuin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı 4. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Aiko, Japon Orta Çağ Klasik "Waka" şiirleri üzerine mezuniyet tezi yazmıştı.

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        Japon Kızılhaç Topluluğunun açıklamasında, Japon Prensesin mesaisinde "rahat çalışabilmesine yönelik kapsamlı hazırlıklar" yapılmasının planlandığı bildirildi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Japon Prenses Aiko
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