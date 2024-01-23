Real Madrid'de Arda Güler için flaş transfer kararı

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Bu maçlardan sonra rotasyona giderek Arda Güler'in daha fazla forma şansı bulması beklenirken, İtalyan teknik direktörün Arda Güler'e Barcelona, Almeira ve Atletico Madrid ile oynanan kupa finalinde forma vermemesi tepki toplamıştı.

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Aynı zaman da Arda Güler de son lig maçında Almeira karşısında oyuna alınmaması sonrası ısınma formasını yere atması da tepki göstergesi olarak yorumlanırken; Real Madrid, genç yıldızın potansiyel gelişiminin engellenmemesi için Haziran ayına kadar kiralık olarak forma giyebileceği bir takıma göndermeyi planlıyor.