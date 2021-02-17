Buse Arslan: Kariyerime odaklıyım

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Buse Arslan, önceki akşam Beşiktaş'taki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Çekimlerden bulduğu ilk fırsatta soluğu alışverişte alan Arslan, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Oyuncu, "Yoğun iş temposundan fırsat bulup, alışverişe çıktım. Soğuk havalarda da çekimler yapıyoruz. Kendime bol bol vitamin ve protein bar aldım. Protein barları çekimlerde çizmelere sıkıştırıyorum" ifadelerini kullandı.
2016 yılında Kazım Akdeniz ile nikah masasına oturan Buse Arslan, "Evlilik çok güzel gidiyor. Çocuk şu an düşünmüyoruz. Kariyerime odaklıyım" diye konuştu.
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