Buse Naz Çakıroğlu: Bize burada 'dur' dediler! Bırakabilirim
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo finalinde Çin'den Yu Wu'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Büyük üzüntü yaşayan Buse Naz, Tokyo'da olduğu gibi yine gözyaşlarını tutamadı. 28 yaşındaki milli sporcu, final mücadelesinin hakemlerini eleştirdi ve geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kiloda gümüş madalya kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının kadınlar 50 kilo final mücadelesi yapıldı. Tokyo 2020'nin olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Çinli Yu Wu'ya 4-1 yenilerek bu olimpiyatta da gümüş madalya elde etti.
TARİHE GEÇTİ
Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin üçüncü gümüş madalyasını kazandı ve olimpiyatlar tarihinde boksta 2 madalya kazanan tek sporcu olarak tarihe geçti.
Kadın Boks Milli Takımımız’ın başantrenörü Nazım Yiğit, Buse Naz Çakıroğlu’nun Çinli Yu Wu’ya yenildiği final maçını yöneten hakemlere sert tepki gösterdi. Karşılaşma sonrası çok sinirli olduğu görülen ve ringe girmeye çalışan Yiğit’i, sporcusu Çakıroğlu sakinleştirmeye çalıştı.
Nazım Yiğit daha sonra TRT mikrofonlarına yaptığı açıklamada, IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) aleyhine zehir zemberek sözler söyledi:
DÜNYANIN EN KÖTÜ HAKEMLERİ
"Bu, Türk düşmanlığı. Göz göre göre hakkımız yediler. Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda da aynısını yaptılar. Kazandığımız raundu rakibe verdiler. İOC dünyanın en kötü hakemlerini buraya göndermiş. IOC’yi kınıyorum, tanımıyorum."
"BİZE BURADA 'DUR' DEDİLER!"
Buse Naz, mücadelenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Tokyo'da altın madalyayı kaybettiğinde daha çok üzüldüğünü ifade etti.
"Finalde bizim boks anlayışımızla yanda oturan hakemlerin boks anlayışı bir değildi." ifadesini kullanan Buse Naz, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bence bugün boksu bilen herkes tribünde oturuyordu, ringin kenarında değil. Buraya sadece şampiyon olmak için geldik ama aslında ister istemez beklentiyi biz yükseltiyoruz. Daha sonra olimpiyatta altın madalya alamayınca da mutsuz oluyoruz. Olimpiyatta aldığımız her madalya çok değerli, çok kıymetli. Bugün bize burada 'dur' dediler, biz de duruyoruz. Benim ve Busenaz Sürmeneli'nin hedefi olimpiyat şampiyonu olmak. Geri kalan 21 kişinin hedefi bizi yenmek. Olimpiyat altın madalyasından daha çok bizi yenmek istiyorlar. Maç içerisinde centilmence olmayan tüm hareketlerin nedeni buna dayanıyor."
"GELECEĞİMİ DÜŞÜNECEĞİM!"
Olimpiyatlara gelmeden sonucu ne olursa olsun bir süre dinlenme kararı aldığını anlatan Buse Naz, "Planım bu şekildeydi. Bir süre dinleneceğim kafamı toplayacağım ve ne yapmak istediğime karar verecektim. Yine aynı şekilde aynı planı uygulayacağım. Oturacağım biraz dinleneceğim, biraz kafamı toplayacağım. Ne yapmak istediğime karar vereceğim. Saha içinde mi saha dışında mı, devam mı etmek istiyorum, tamam mı? Buna karar vereceğim. Ondan sonra da bir yol haritası çizeceğim." diye konuştu.
KARİYERİNİ NOKTALAYABİLİR
Milli sporcu, bir basın mensubunun, "Senden tamam mı devam mı kararı mı gelecek?" sorusuna "Olabilir, evet." yanıtını verdi.
Buse Naz ÇAKIROĞLU (50 Kg)
Doğum Tarihi:26.05.1996
Boy-Kilo:165-51
Kulübü: Fenerbahçe
Antrenörü: Nazım Yiğit
Eğitim: Düzce Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği
Mesleği: Beden Eğitimi Öğretmeni
BAŞARILARI
* Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası Bulgaristan İkinci 2018
* Kadınlar Dünya boks Şampiyonası Rusya İkinci 2019
* Avrupa Oyunları Polonya Birinci 2019
* Kadınlar Avrupa Şampiyonası İspanya Birinci 2019
* Tokyo Olimpiyatları Kota Müsabakası Fransa Birinci 2020
* Yaz Olimpiyatları Japonya İkinci 2020
* Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası İstanbul Birinci 2022
* Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası Sırbistan Birinci 2022
* Avrupa Oyunları Polonya Birinci 2023
* Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası Sırbistan Birinci 2024