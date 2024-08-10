Buse Naz Çakıroğlu: Bize burada 'dur' dediler! Bırakabilirim

"Bence bugün boksu bilen herkes tribünde oturuyordu, ringin kenarında değil. Buraya sadece şampiyon olmak için geldik ama aslında ister istemez beklentiyi biz yükseltiyoruz. Daha sonra olimpiyatta altın madalya alamayınca da mutsuz oluyoruz. Olimpiyatta aldığımız her madalya çok değerli, çok kıymetli. Bugün bize burada 'dur' dediler, biz de duruyoruz. Benim ve Busenaz Sürmeneli'nin hedefi olimpiyat şampiyonu olmak. Geri kalan 21 kişinin hedefi bizi yenmek. Olimpiyat altın madalyasından daha çok bizi yenmek istiyorlar. Maç içerisinde centilmence olmayan tüm hareketlerin nedeni buna dayanıyor."