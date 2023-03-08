Büyükada davasında mahkeme bozma kararına uydu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Yargı Son dakika: Büyükada davasında mahkeme bozma kararına uydu
ABONE OL

Büyükada davasında mahkeme bozma kararına uydu

Yargıtay'ın Büyükada davasına ilişkin bozma kararına mahkeme uyarak, mütalaanın tekrar hazırlanması için dosyayı savcıya gönderdi. 5 Temmuz 2017'de yapılan toplantı sonrası 5 sanık için dava açılmıştı

Son dakika: Büyükada davasında mahkeme bozma kararına uydu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Büyükada'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç'ın da bulunduğu 4 sanığın ceza aldığı dava, Yargıtay bozmasının ardından yeniden görüldü. Mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına uyarak dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine hükmetti.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Taner Kılıç ve Günal Kurşun ile sanık avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı Taner Kılıç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hakkında ihlal kararı verdiğini bu kararın mahkemece dikkate alınmasını istedi. Kılıç, "Altıncı yılını dolduran bir yargılamada hala hakkımda delil toplanmaya çalışılıyor. Toplam 14.5 ay hapis yattım. Cezam neredeyse infaz oldu, ancak hala 'Şuraya da bakalım, buraya da bakalım' deniliyor. Mahkemenizden, altı yıllık yargılama sürecinde hakkımdaki deliller neyse ona göre karar vermenizi ve talep ediyorum" dedi.

Sanık Günal Kurşun ise iddianameyi hazırlayan savcının Today's Zaman gazetesinde yazı yazmayı, örgüt üyeliğiyle ilişkilendirdiğini belirterek o dönem cumhurbaşkanlığı sözcüsü dahil pek çok ismin gazetede köşe yazdığını savundu. Kurşun, "Ben hiç Türkçe yazmadım. Ancak başka gazetelerde ceza hukukçusu olmam nedeniyle hukuki görüşüm sorulduğunda ben de hukuki değerlendirmelerde bulundum. Bunlar sadece hukuki görüşlerdir ve halen arkasındayım" dedi. Son 20 yıllık bütün eylem ve işlemlerinin didik didik edildiğini ve KHK'li olduğu gerekçesiyle avukatlık ve akademisyenlik de yapamadığını belirten Kurşun beraatini talep etti.

Diğer sanık avukatları da Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep etti.

DURUŞMA 6 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma kararına oy birliğiyle uyulmasına karar verdi. Heyet, Taner Kılıç hakkındaki yurtdışı yasağının devamına ve Bylock kullanıp kullanmadığının tespitinin beklenmesine hükmetti. Bu konuyla ilgili bilirkişi raporu gelir gelmez de dosyanın mütalaaya gönderilmesine karar verildi. Bir sonraki duruşma 6 Haziran'da yapılacak.

DURUŞMA SONRASI KONUŞTULAR

Duruşma sonrasında gazetecilerin soruları üzerine kararı değerlendiren Taner Kılıç, "Şimdiye kadar haksız verilen bir karardı. Yargıtay'ın aslında direk beraat talep etmesi gerekir, ancak bu tür davalarda bu tip şekilde karar veriliyor. 6 Haziran'da inşallah olumlu bir şekilde sonuçlanacağını düşünüyoruz" dedi. Günal Kurşun ise "İnsan hakları savunucularının üstündeki baskıların bir an önce kalkmasını diliyorum. Bir müddet daha bunun devam edeceği öngörülüyor ama sabırla beklemeye devam ediyoruz, dayanmaya devam" diye konuştu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İddianamede, o dönem Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla, diğer sanıklar hakkında ise "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıkların Adalet Yürüyüşü'nü kaosa çevirmeye çalışmak istedikleri, PKK, DHKP-C ve FETÖ terör örgütleriyle irtibatlarının bulunduğu ve bu örgütlere yardım kastıyla hareket ettikleri ileri sürüldü. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 sanığın yargılandığı Büyükada davasının tek tutuklu sanığıydı.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 31 Ocak 2018 tarihli duruşmada tahliye edilen Kılıç'ın, savcılığın tahliyeye itiraz etmesi üzerine 1 Şubat 2018'de tekrar tutuklanmasına hükmedildi. Kılıç, 15 Ağustos 2018'de mahkemenin yaptığı aylık tutukluluk incelemesi sonucunda tahliye edildi.

4 SANIK CEZA ALMIŞTI

Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla verdiği 3 Temmuz 2020 tarihinde verdiği kararda, sanık Taner Kılıç'ı "Silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran'ın "Örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) yardım etme" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanıklar 7 sanığın ise "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan beraatlerine beraatlerine hükmetti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Ancak Yargıtay 3.Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını 4 sanık yönünden bozmuştu. Bozma kararında, sanık Taner Kılıç hakkında ilgili birimlerden ayrıntılı ByLock tespit ve değerlendirme raporu getirtilip örgütlü suçlar bilgi havuzunda sanık hakkında başkaca bir beyan yahut ifade bulunup bulunmadığının araştırılmasına, verilen hapis cezasında "eksik araştırma" ile hüküm kurulduğunu belirtti. Yargıtay, sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran'ın örgüte yardım ettiklerine dair dosyada her türlü şüpheden uzak kesin delil bulunmadığını vurguladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler: İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz detaylarıyla anlattı! İşte İstanbul'un zemin etüdü! İstanbul'da neresi sağlam
GÜNDEM İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı! İşte ...
Sokak köpeği vapura binince kaptan seferi iptal etti!
GÜNDEM Sokak köpeği vapura binince seferi iptal etti!
Son dakika: KPSS 2023 sınav tarihi belli oldu! 2023 ÖSYM Takvimi KPSS sınav tarihleri
GÜNDEM KPSS 2023 sınav tarihleri açıklandı!
Son dakika haberi KPSS tarihleri açıklandı
GÜNDEM KPSS tarihleri açıklandı
ÖSYM YENİ SINAV TAKVİMİ | 2023 YKS, KPSS, DGS ve ALES sınav tarihleri açıklandı mı, başvuruları ne zaman alınacak?
GÜNDEM ÖSYM yeni sınav takvimi
Son dakika haberi Bakan Özer: Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri 1 yıl ertelendi
GÜNDEM Bakan Özer: Öğretmenlerin zorunlu çalışma ...
Son dakika: Başkent'te 6 okul için tahliye kararı! - Haberler
GÜNDEM Başkent'te 6 okul için tahliye kararı
Son dakika: Kadıköy'de otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan avukata 6 yıl hapis istemi
GÜNDEM Bağdat Caddesi'nde ölüm! O avukat için 6 yıl hapis ...
Çekmeköy deprem risk ve tahmini kayıp haritası: İstanbul Çekmeköy'den fay hattı geçiyor mu, deprem bölgesi mi ve riskli semtler?
GÜNDEM Çekmeköy deprem risk haritası
Hac kura tarihleri 2023 | Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet duyurdu: Hac kura tarihleri belli oldu mu?
GÜNDEM Diyanet açıkladı: 2023 Hac kuraları...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.