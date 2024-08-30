Hogwarts'ta yeni bir okul yılına hazır mısınız? Büyülü dünyanın kapılarını aralayın: İsterseniz Hogwarts'a gidebilirsiniz! İşte Harry Potter filmlerinin çekildiği 10 lokasyon!

4. HOGWARTS TRENİ: İSKOÇYA

Harry Potter evreninde ruh emen iblisler, çığlık atan mandraklar ve insanların zamanda yolculuk yapmasını sağlayan cihazlar var elbette, ama tüm seride Harry ve arkadaşlarının King's Cross İstasyonu'ndan okullarına yaptıkları tren yolculuğundan daha büyülü bir şey var mı?