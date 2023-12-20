Farklı deneyimler yaşamayı seven Çağla Şikel geçtiğimiz günlerde buz dolu bir fıçının içine girerek buz banyosu yaptı. Sosyal medya hesabından bu anları paylaşan Şikel, soğuk korkusunu yenebilmek için oğlu Kuzey'le böyle bir deneyim tecrübe etmek istediğini söyledi.

3 Şurada Paylaş!









Yaptığı paylaşımda "O benden cesaret aldı, ben de ondan... Seninle böyle bir deneyimi yaşamak inanılmazdı. İyi ki benimleydin oğlum, teşekkür ederim. İkimiz de soğuktan nefret ediyoruz. İkimiz de üşümeyi hiç sevmiyoruz, soğuk suda yüzmeyi, soğuk duş almayı da öyle.." açıklamasında bulundu.