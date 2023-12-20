Çağla Şikel yeni bir deneyim için 4 gün boyunca karanlıkta kaldı
Son günlerde farklı deneyimlerle gündeme gelen Çağla Şikel, ilk olarak buzlu banyoya girdiği paylaşımla sosyal medyada gözleri üzerine çekmişti. Ünlü sunucu ve manken şimdi de 4 gün boyunca karanlıkta kalacağı bir meditasyon macerasını keşfetmek istedi. Şikel, gözleri kapatılırken yaşadığı duyguları Instagram hesabından paylaştı
Mankenlik ve sunuculuk yapan Çağla Şikel, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla konuşulan isimlerden birisi. Sağlığına son derece önem veren Şikel, beslenmesine ve sporuna oldukça dikkat ediyor.
SOĞUK SU DOLU FIÇIYA GİRMİŞTİ
Farklı deneyimler yaşamayı seven Çağla Şikel geçtiğimiz günlerde buz dolu bir fıçının içine girerek buz banyosu yaptı. Sosyal medya hesabından bu anları paylaşan Şikel, soğuk korkusunu yenebilmek için oğlu Kuzey'le böyle bir deneyim tecrübe etmek istediğini söyledi.
Yaptığı paylaşımda "O benden cesaret aldı, ben de ondan... Seninle böyle bir deneyimi yaşamak inanılmazdı. İyi ki benimleydin oğlum, teşekkür ederim. İkimiz de soğuktan nefret ediyoruz. İkimiz de üşümeyi hiç sevmiyoruz, soğuk suda yüzmeyi, soğuk duş almayı da öyle.." açıklamasında bulundu.
4 GÜN BOYUNCA KARANLIKTA YAŞADI
Şikel şimdi de yeni bir deneyime imza atarak 4 gün boyunca karanlıkta meditasyon yapmayı tecrübe etti. Gözleri bantlı bir şekilde 4 gün geçiren Şikel "Sadece kendimle bir yolculuk... Bilinmezliğin derinliğinde boğulmadan her adımı her karışı keşfeder gibi" dedi.
Yapılan bu deneyim asıl amacı ise kalp ve duygularla haraket ederek, katılan kişileri 4. gün sonunda doğada gözleri bantlı bir şekilde bırakarak o anda gösterdikleri cesaret ve duygularla neler yapabildiklerini görebilmek.
"OYUN OLMADIĞINI ANLADIĞIM ANLARI GÜN İÇİNDE PAYLAŞACAĞIM"
Şikel paylaşımında ayrıca "Bilinmezliğe atılan ilk adımlar, çocuksu bir heyecan... Anlatılmaz bir deneyim... Ama bunun bir oyun olmadığını anladığım anları gün içinde paylaşacağım" notunu düştü.