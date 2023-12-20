Haberler Magazin Beyonce'den doğum günü stili: Kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı

Beyonce'den doğum günü stili paylaşımı Beyonce, eşi Jay-Z için Fransa'da düzenlenen doğum günü partisine özel tasarım kıyafetiyle katıldı. Kıyafeti ve doğum günü partisinin detaylarını sosyal medyadan paylaşan Beyonce'nin kıyafetinin fiyatı ise 3900 dolar Habertürk Giriş: 20.12.2023 - 10:37 Güncelleme: 20.12.2023 - 10:37 facebook

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DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI Beyonce geçtiğimiz günlerde eşi Jay-Z'nin Fransa'nın Bordeaux şehri yakınlarında kutladıkları doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. 42 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı, 4 Aralık'ta 54 yaşına giren Jay-Z'nin doğum günü partisine Rihanna ve Kris Jenner gibi ünlü isimleri davet etti.

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Stiliyle ön plana çıkan Beyonce, doğum günü partisinden yaptığı paylaşımlar beğeni topladı. Beyonce geceye 1150 dolarlık, ten rengi bir bodysuit ve üzerine 2750 dolarlık mini şortla katıldı.