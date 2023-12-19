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        Haberler Magazin Kıyamet senaryosuna hazırlanıyorlar: Jeff Bezos "Milyarderler Sığınağı"ndan malikane satın aldı

        Kıyamet senaryosuna hazırlanıyorlar: Jeff Bezos "Milyarderler Sığınağı"ndan malikane satın aldı

        ABD'nin Miami kentinde yer alan 'Indian Creek Adası'ndaki 'Milyarderler Sığınağı'ndan 79 milyon dolara malikane satın alan Jeff Bezos, resmi olarak Miami'ye taşındığını duyurdu. Son zamanlarda Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos gibi dünyanın önde gelen milyarderlerin yeraltı sığınaklarına yatırım yapması sosyal medyada dikkat çekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 12:11 Güncelleme: 19.12.2023 - 12:11
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        OLASI FELAKETLERE KARŞI SIĞINAKLAR SATIN ALIYORLAR

        Dünya üzerinde meydana gelebilecek herhangi bir felaket senaryosunda milyarderler isimlerin kendilerini güvence altına alabilecekleri bölgelerden birisi 'Indian Creek Adası'ndaki 'Milyarderler Sığınakları.'

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        'En Zenginlerin Hayatta Kalması' isimli kitabın yazarı Douglas Rushkoff, dünyanın zengin seçkinleri tarafından inşa edilen 'hayatta kalma sığınakları' hakkında detaylar verdi. Ivanka Trump ve Tom Brady gibi isimlerin evleri bulunduğu adaya giriş için ziyaretçi listesinde adınız bulunması gerekiyor.

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        ADANIN KENDİNE AİT YÖNETİM SİSTEMİ VE GÜVENLİĞİ VAR

        300 dönümlük adanın merkezindeki Indian Creek Golf Kulübü ve 41 arsa bulunuyor. Her evin kendine ait ayrı bir manzarası var. Ayrıca Indidan Creek Adası'nın kendine ait belediye başkanı ve yerel yönetimi bulunuyor.

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        Bir başka şirket Vivıos ise Soğuk Savaş dönemi tesislerinde lüks yeraltı daireleri satıyor ve bu dairelerin hepsi ultra lüks özelliklere sahip. Douglas Rushkoff'a göre seçkin insanlar felaket senaryolarını önceden öngörebildikleri için kendilerine ait 'kıyamet sığınakları' inşa ediyor.

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        Bununla beraber Rushkoff, sığınakların milyarderleri felaketlerden koruyamayacağını çünkü nihayetinde toplumun geri kalanının işleyişine bağlı olacaklarını savunuyor.

        Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'in Hawaii'de içinde bir kaçış kapısı ve iki bağlantılı malikaneye giden bir tünel bulunan 5 bin metrekarelik bir yer altı sığınağına 100 milyon dolarlık bir yatırım yaptığı bildirildi.

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        "MİLYARDERLER SIĞINAĞI"NDAN İKİNCİ ARAZİSİNİ ALDI

        Öte yandan Jeff Bezos'da Indian Creek Adası "Milyarderler Sığınağı"ndan 79 milyon dolara, 1800 metrekarelik malikane satın aldı. Malikane 0,75 hektarlık arazi üzerinde, 7 yatak odalı ve 14 banyolu.

        Kaynak: Bussiness Insider

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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