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'Cam Tavanlar' 9 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

Yayınlanan tanıtımlarıyla izleyenlerin beğenisini toplayan Ojo Pictures imzalı ‘Cam Tavanlar’ın başrol oyuncuları Bensu Soral ve Kubilay Aka, özel bir çekim için bir araya geldi. Dikkat çeken ikili, uyumlarıyla bu sezona damga vurmaya hazırlanırken merakla beklenen ‘Cam Tavanlar’ın yayın tarihi de belli oldu. Renkli hikayesiyle ‘Cam Tavanlar’, 9 Haziran Çarşamba akşamı ilk bölümüyle Show TV’de ekranlara gelecek

'Cam Tavanlar' 9 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
HABERTURK.COM

Yaz sezonunda adını zirveye yazdırmaya aday, Ojo Pictures imzalı ‘Cam Tavanlar’ için heyecanlı bekleyiş devam ederken dizinin başrol oyuncuları Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın dizi için bir araya geldikleri özel çekimden kareler paylaşıldı.

Soral ve Aka’nın beraber verdikleri pozlar, ikilinin bu yaz çok konuşulacağına dair sinyaller verirken ‘Cam Tavanlar’ın yayın tarihi de duyuruldu. 9 Haziran Çarşamba akşamı Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak dizide, bambaşka koşullarla bulundukları pozisyonlara gelen Leyla (Bensu Soral) ile Cem’in (Kubilay Aka) büyük rekabeti sırasında aşk da onların peşini bırakmayacak.

Kerem Çatay ve Ömer Özgüner yapımcılığındaki ‘Cam Tavanlar’ın senaryosu Meriç Acemi’nin kaleminden çıkarak Fehmi Öztürk’ün rejisiyle buluşuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın yanı sıra Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ile Cevdet Arıcılar gibi başarılı isimler yer alıyor.

İzleyenlere farklı ve romantik bir hikaye tattıracak ‘Cam Tavanlar’ 9 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!

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