Show TV'nin yaz sezonuna damgasını vurmaya hazırlanan Ojo Pictures imzalı dizisi 'Cam Tavanlar'dan yeni tanıtım yayınlandı. Başrollerinde genç kuşağın yetenekli ve gözde oyuncuları Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın yer aldığı ‘Cam Tavanlar’, renkli hikayesiyle izleyiciyi keyifli bir dünyanın içine çekmeye hazırlanıyor.

Yayınlanan yeni tanıtım, Leyla’nın (Bensu Soral) kariyerinde şu an bulunduğu pozisyona gelmek için verdiği büyük çaba ve zorlu mücadelesinden kesitler sunarken, çalışkan ve gözü kara Leyla ile sırf erkek olduğu için hayatta her şey kendisine altın tepside sunulmuş Cem’in (Kubilay Aka) izleyenleri ekran başına kilitleyecek rekabetinden ipuçları veriyor.

Yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner’in üstlendiği dizinin senaryosunu birçok başarılı projede imzası olan Meriç Acemi kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Fehmi Öztürk oturuyor. ‘Cam Tavanlar’, oyuncu kadrosunda Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın yanı sıra Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve usta isimleri bir araya getiriyor.

Farklı ve renkli hikayesiyle 'Cam Tavanlar' çok yakında Show TV'de!