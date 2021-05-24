Show TV'nin Ojo Pictures imzalı yeni dizisi "Cam Tavanlar" için geri sayım başladı. Farklı hikayesiyle yaz sezonunun en iddialı yapımları arasında yer alan dizi 9 Haziran Çarşamba akşamı seyirciyle buluşuyor. Cam Tavanlar'da iş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın olan Leyla (Bensu Soral) ile prestijli bir aileden gelerek her istediğini kolaylıkla elde eden, sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibi Cem’in (Kubilay Aka) tatlı, sert yarışı; intikam, aşk, rekabet gibi temalar eşliğinde anlatılıyor.

Yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner’in üstlendiği dizinin senaryosunu birçok başarılı projede imzası olan Meriç Acemi kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Fehmi Öztürk oturuyor. ‘Cam Tavanlar’, oyuncu kadrosunda Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın yanı sıra Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve usta isimleri bir araya getiriyor.

'Cam Tavanlar' 9 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de başlıyor!

İşte 'Cam Tavanlar'ın Tanıtımı;