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'Cam Tavanlar'ın afişi yayınlandı

Fark yaratan hikayesi ile yaz ekranlarına renk katacak Ojo Pictures'ın yeni dizisi 'Cam Tavanlar' için geri sayım başladı. Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın yer aldığı, 9 Haziran Çarşamba akşamı ilk bölümüyle Show TV'de ekranlara gelecek olan dizinin afişi bugün seyircinin beğenisine sunuldu

'Cam Tavanlar'ın afişi yayınlandı
'Cam Tavanlar'ın afişi yayınlandı
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HABERTURK.COM

Genç kuşağın dikkat çeken ikilisi Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrollerinde buluştuğu Ojo Pictures imzalı 'Cam Tavanlar'ın yayın hayatına başlamasına az bir süre kaldı. İdealist bir iş kadını olan Leyla'nın (Bensu Soral) yıllar boyunca kurduğu hayallerin prestijli bir ailenin oğlu Cem (Kubilay Aka) ile karşılaşması sonucu yıkılmasının ve ikili arasında başlayacak olan çetin savaşın anlatılacağı 'Cam Tavanlar'da galibin kim olacağı gizemini korurken dizinin gözü kara ikilisi aşkın ağlarına düşecek. 9 Haziran'da ilk bölümüyle Show TV'de başlayacak olan dizinin renkli afiş çalışması bugün paylaşıldı.

Yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner'in üstlendiği 'Cam Tavanlar'ın senaryosu Meriç Acemi'nin imzasını taşırken dizinin yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk oturuyor. Bensu Soral ve Kubilay Aka'yla beraber dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ile Cevdet Arıcılar buluşuyor.

Hikayesiyle yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanan 'Cam Tavanlar' 9 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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