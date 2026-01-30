Çanakkale'de denizin rengi değişti
Çanakkale'de sağanak sonrası Kepez Çayı'nın debisi yükseldi. Etkisi azalan sağanak sonrası denizin rengi değişti
Giriş: 30.01.2026 - 09:38 Güncelleme: 30.01.2026 - 10:09
Çanakkale'de 2 gündür devam eden sağanak sonrası denizin rengi değişti.
AA'da yer alan habere göre kent genelinde aralıklarla süren sağanak su birikintilerine neden oldu. Merkeze bağlı Kepez beldesindeki Kepez Çayı'nın debisi yükseldi.
Etkisi azalan sağanak sonrası denizin rengi değişti. Öte yandan Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı da kaldırıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ