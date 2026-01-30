Habertürk
        Çanakkale'de denizin rengi değişti | Son dakika haberleri

        Çanakkale'de denizin rengi değişti

        Çanakkale'de sağanak sonrası Kepez Çayı'nın debisi yükseldi. Etkisi azalan sağanak sonrası denizin rengi değişti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 09:38 Güncelleme: 30.01.2026 - 10:09
        Çanakkale'de denizin rengi değişti
        Çanakkale'de 2 gündür devam eden sağanak sonrası denizin rengi değişti.

        AA'da yer alan habere göre kent genelinde aralıklarla süren sağanak su birikintilerine neden oldu. Merkeze bağlı Kepez beldesindeki Kepez Çayı'nın debisi yükseldi.

        Etkisi azalan sağanak sonrası denizin rengi değişti. Öte yandan Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı da kaldırıldı.

