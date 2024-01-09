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        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu

         ÇANAKKALE'dekötü hava koşulları ve akıntı nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü geçici olarak durduruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 14:55 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:00
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
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         ÇANAKKALE'dekötü hava koşulları ve akıntı nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü geçici olarak durduruldu.

        Çanakkale Boğazı'nda kötü hava koşulları ve akıntı nedeniyle boğaz trafiği saat 13.30 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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