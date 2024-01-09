Lapseki'de sanayi sitesinin girişine ağır tonajlı araçlar için yeni yol açılıyor Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki sanayi sitesinin girişine, ağır tonajlı araçlar için yeni yol yapılıyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki sanayi sitesinin girişine, ağır tonajlı araçlar için yeni yol yapılıyor.

Çanakkale 1915 Köprüsü'nün hizmete açılması ve çevre düzenlemesinin ardından Lapseki Belediyesi ağır tonajlı araçlar için harekete geçti.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bulunduğu alanda, Belediye Başkan Yardımcısı ve Fen İşleri Müdürü Aynur Bozkurt ile incelemelerde bulundu.

Yılmaz, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, sanayi sitesi esnafının, özellikle ağır tonajlı araçların kış aylarında giriş ve çıkışlarda sıkıntı yaşadığını belediyeye ilettiğini söyledi.

Bu talep üzerine, köprü altından sanayi sitesine bir geçiş yolu planladıklarını, ilgili kurumların yetkilileriyle de görüştüklerini aktaran Yılmaz, kısa zaman içinde sanayi esnafının talebini yerine getireceklerini sözlerine ekledi.