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        Lapseki'de sanayi sitesinin girişine ağır tonajlı araçlar için yeni yol açılıyor

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki sanayi sitesinin girişine, ağır tonajlı araçlar için yeni yol yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 13:04 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:04
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        Lapseki'de sanayi sitesinin girişine ağır tonajlı araçlar için yeni yol açılıyor
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki sanayi sitesinin girişine, ağır tonajlı araçlar için yeni yol yapılıyor.

        Çanakkale 1915 Köprüsü'nün hizmete açılması ve çevre düzenlemesinin ardından Lapseki Belediyesi ağır tonajlı araçlar için harekete geçti.

        Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bulunduğu alanda, Belediye Başkan Yardımcısı ve Fen İşleri Müdürü Aynur Bozkurt ile incelemelerde bulundu.

        Yılmaz, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, sanayi sitesi esnafının, özellikle ağır tonajlı araçların kış aylarında giriş ve çıkışlarda sıkıntı yaşadığını belediyeye ilettiğini söyledi.

        Bu talep üzerine, köprü altından sanayi sitesine bir geçiş yolu planladıklarını, ilgili kurumların yetkilileriyle de görüştüklerini aktaran Yılmaz, kısa zaman içinde sanayi esnafının talebini yerine getireceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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