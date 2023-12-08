Lapseki'de Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel musiki konseri

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına musiki konseri verildi.

Lapseki Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü himayelerinde ve Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde, Cumhuriyet'imizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve İstanbul Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu Musiki Bölümü öğrencileri tarafından sunulacak musiki korosu konserine hepiniz hoş geldiniz." dedi.

Konseri, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Büyük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ile vatandaşlar ve öğrenciler izledi.