Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Lapseki'de Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel musiki konseri

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına musiki konseri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 11:49 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lapseki'de Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel musiki konseri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına musiki konseri verildi.

        Lapseki Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü himayelerinde ve Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde, Cumhuriyet'imizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve İstanbul Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu Musiki Bölümü öğrencileri tarafından sunulacak musiki korosu konserine hepiniz hoş geldiniz." dedi.

        Konseri, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Büyük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ile vatandaşlar ve öğrenciler izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de hortum
        Çanakkale'de hortum
        Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın sabah yapılacak seferler ipta...
        Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın sabah yapılacak seferler ipta...
        Çanakkale'de 67 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 67 kaçak göçmen yakalandı
        Doç. Dr. Yılmaz: Müsilaj, balık popülasyonunu tehdit ediyor
        Doç. Dr. Yılmaz: Müsilaj, balık popülasyonunu tehdit ediyor
        Lapseki'de Halk Eğitimi Merkezinin avcılık kursu sona erdi
        Lapseki'de Halk Eğitimi Merkezinin avcılık kursu sona erdi
        Ezine peynirinin AB'den coğrafi işaret tescili alması üreticileri sevindird...
        Ezine peynirinin AB'den coğrafi işaret tescili alması üreticileri sevindird...