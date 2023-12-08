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        Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın sabah yapılacak seferler iptal edildi

        Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki bazı feribot seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 11:46 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:46
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        Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın sabah yapılacak seferler iptal edildi
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        Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki bazı feribot seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 05.00 ve 09.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 saatlerindeki seferler iptal edildi. Tarifedeki diğer feribot seferlerinin ise saatinde yapılması planlanıyor.

        Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında bugünkü tüm seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

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