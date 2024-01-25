Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nün 2023 yılı faaliyetleri anlatıldı Çanakkale'de 33 şube müdürlüğü, 3 büro ve 2 polis merkezi amirliği ile hizmet veren İl Emniyet Müdürlüğünün 2023 yılı faaliyetleriyle ilgili basın mensuplarına bilgi verildi.

Çanakkale'de 33 şube müdürlüğü, 3 büro ve 2 polis merkezi amirliği ile hizmet veren İl Emniyet Müdürlüğünün 2023 yılı faaliyetleriyle ilgili basın mensuplarına bilgi verildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Deniz Polisevi Sosyal Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Çanakkale'de göreve gelirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Gittiğiniz illerde öncelikle olmazsa olmazınız hukukun üstünlüğü, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, tavizsiz ve amansız şekilde suç örgütleriyle, suçluyla mücadele edeceksiniz. Sokaklarda uyuşturucu satıcısı, organize çete istemiyorum." talimatını verdiğini aktardı.

Bakan Yerlikaya'nın bu talimatı uygularken de "Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı olacaksınız. Hukukun üstünlüğünden asla taviz vermeyeceksiniz." dediğini belirten Arıcı, "Biz de bu talimat doğrultusunda geldiğimiz günden beri arkadaşlarımla amansız bir çalışma içine girdik. Bugün de basın mensupları aracılığıyla halkımıza hesap vermek için buradayız. Biz, bir yıl boyunca Çanakkale'de, Çanakkale'ye, Çanakkaleli'ye ne gibi hizmetler yaptık, nelerle mücadele ettik, bunların hesabını vermek için bu toplantının uygun olacağını değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'ye 33 Şube Müdürlüğü, 3 büro ve 2 polis merkezi amirliği ile hizmet ettiklerini aktaran Arıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Toplam 11 ilçe ve 1781 polisimizle Çanakkale halkının yanındayız. Çanakkale halkına da şükranlarımı borç biliyorum Türkiye'de gitmediğim vilayet yok ama Çanakkale halkı kadar duyarlı, sosyal hak ve hürriyetini bilen, bunu muhafaza etme adına bizimle işbirliği yapan çok az şehir gördüm. Sizlerin huzurunda Çanakkale halkına teşekkürlerimi bir borç biliyorum.

Bakan beyin bize talimatı şuydu: 'Eğer bir şehirde suçlu var, birileri eroin satıyor ve içiyorsa, vatandaş bunu biliyorsa, polisin bunu bilmemesini ben kabul etmiyorum.'. Geldiğimizden beri bunun mücadelesi içindeyiz. Bu mücadeleyi yaparken olmazsa olmazımız kişi hak ve hürriyetlerini kısıtlamadan, hukukun üstünlüğünden taviz vermeden bu mücadeleyi yapmaktı. Bunda başarılı olup olmadığımız konusunda takdir halkımızın."

- 2 bin 648 adet tarihi eser ele geçirildi

Toplantıda daha sonra şube müdürleri 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce il genelinde 2023 yılında yapılan operasyonlarda 1 milyon 799 bin 558 adet makaron, 8 kilo 842 gram tütün, 2 bin 16 adet kaçak sigara-puro, 1938 adet bandrol, 4 bin 386 litre alkol, 3 bin 835 adet emtia, 2 bin 648 adet tarihi eser, 45 tabanca, 4 tüfek, 1743 adet fişek ele geçirildi.

Olaylarda ele geçirilen malzemelerin 3 milyon 713 bin 473 lira tutarında olduğu tespit edildi. Aranma kaydı olan ve yakalanan 27 şüpheli cezaevine teslim edildi.

Türkiye genelinde planlanan Duman-Sis, Kafes, Gazi Turgut Arslan, Kafes, Müsilaj operasyonları kapsamında haklarında işlem yapılan 49 şüpheliden 8'i tutuklandı.

KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen faaliyetler kapsamında 201 olayda haklarında işlem yapılan 349 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Terörle Mücadele Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PYD Terör Örgütü, dini istismar eden terör örgütleri ve bölücü terör örgütlerine yönelik 21 operasyonel faaliyette haklarında işlem yapılan 44 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 31 şüphelinin tutuksuz yargılanmaları devam ediyor.

- Narkotik operasyonlarında ele geçirilen malzemelerin piyasa değeri 22 milyon 400 bin lira

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında yapılan 114 operasyonda yakalanan 179 şüpheliden 73'ü tutuklandı, 25 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu madde kullananlara yönelik 952 olayda 1043 şüpheli hakkında işlem yapıldı, esrar elde etmek için kenevir ekme suçu kapsamında 6 olayda 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı, uyuşturucuya özendirme suçu kapsamında yaşanan 3 olayda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Operasyonlarda toplam piyasa değeri 22 milyon 400 bin lira olduğu tespit edilen TL13 kilo 269 gram esrar, 3 kilogram metamfetamin, 2 kilo 845 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 918 gram skunk, 599 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 179 gram kokain, 9,32 gram eroin, 21 bin 163 adet ecstasy, 3 bin 169 adet sentetik ecza, 32 kök kenevir bitkisi, 17 adet hassas terazi, 179 adet kullanım aparatı, 41 tabanca, 12 tüfek, 53 silah, 655 tabanca fişeği, 32 av tüfeği ele geçirildi.

- Asayiş şube olayların yüzde 87,8'ini aydınlattı

Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında geçen yıl meydana gelen 17 bin 148 olayın yüzde 87,8'i aydınlatıldı.

Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta kapsamında 5 bin 316 olay meydana geldi ve suçların yüzde 95,6'sı açığa çıkarıldı. Malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suç kapsamında 1940 olay meydana geldi ve suçların yüzde 72,5'i aydınlatıldı.

Değişik suçlardan hakkında yakalama kararı çıkarılan aralarında 44,36, 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan şüphelilerin de yer aldığı 1093 kişi yakalanarak adli birimlere teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünün sorumluluk alanında 1 otomatik tabanca, 156 ruhsatsız tabanca, 133 ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 17 kurusıkı tabanca, 127 kesici delici alet, 800 lira sahte para, 66 bin dolar, 49 bin avro, 1 milyon 67 bin lira, 1 kilogram 701 gram uyuşturucu-uyarıcı madde, 312 adet uyuşturucu uyarıcı hap ele geçirildi.

Meydana gelen 17 bin 148 adli olayda il merkezinde 168, ilçelerde 138 olmak üzere toplam 306 şüpheli tutuklandı.

- 12 zanlı siber suçtan tutuklandı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen 15 operasyonda yakalanan 28 şüpheliden 12'si tutuklandı, hakkında kesinleşmiş ceza bulunan 20 zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Siber Suçlar ile ilgili meydana gelen 902 olaydan 866'sının tahkikatı tamamlandı.

Toplantıda ayrıca Güvenlik Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğünün 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin de bilgi aktarıldı.