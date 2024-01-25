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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden yeşil dönüşüm projeleri

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesince (ÇOMÜ), Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uygunluk kapsamında kurulan Yeşil Dönüşüm Koordinatörlüğü, hazırladığı projelerle "örnek kampüs"ler oluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 13:18 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:18
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden yeşil dönüşüm projeleri
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesince (ÇOMÜ), Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uygunluk kapsamında kurulan Yeşil Dönüşüm Koordinatörlüğü, hazırladığı projelerle "örnek kampüs"ler oluşturacak.

        İlk olarak, pilot bölge seçilen Terzioğlu Yerleşkesi'nde uygulanacak projelerin içeriğinde, evcil hayvanların ekosistemdeki rehabilitasyonlarının sağlanması, evsel atık suyun en az kirli olan bölümünün tekrar kullanılmak üzere arıtılması olarak tanımlanan gri su hasadı, yağışlarla düşen suyun arıtılmak için depolandığı yağmur suyu hasadı ve öğrenci dostu yeşil dönüşüm gibi uygulamalar yer alıyor.

        ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, AA muhabirine, Yeşil Dönüşüm Koordinatörlüğünü kurarak özellikle kamu-sanayi ve üniversite-sanayi işbirliğinde planlamalara uygun çok sayıda proje geliştirdiklerini söyledi.

        Gri su hasadı, ekosistemin oluşturulması, çevre dostu kampüslerin hazırlanması gibi birçok farklı başlığın bulunduğunu dile getiren Erenoğlu, "Kulüplere dönüştürdüğümüz mevcut öğrenci topluluklarını, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında aktif hale getirdik. Sadece bu kulüplerin yönetiminde olan değil, kulüp bünyesindeki üye öğrencileri de, yürüttükleri ve hayata geçirmeyi hedefledikleri çalışmalara entegre edeceğiz." dedi.

        Yeşil dönüşüm için başka üniversitelerden mentorluk aldıklarını, farklı kuruluşlarla görüştüklerini bildiren Erenoğlu, 2024'ün Türk-Japon ilişkilerinin 100'üncü yılı dolayısıyla iki ülke arasındaki dostluğun göstergesi olarak yerleşkeye sakura ağacı dikeceklerini, bu yönden de yeşil dönüşüme katkı sağlayacaklarını anlattı.

        TİKA'nın desteğiyle yeşil dönüşümle ilgili farklı coğrafyalardaki üniversitelerle ortak projeler hayata geçirmek istediklerini kaydeden Erenoğlu, "Orta ve uzun vadede kentimizin ya da bölgemizin faydasına olacak birçok projeyi hayata geçireceğiz. Spor vadisi projemiz var, millet bahçesi konseptinde spor vadisi planladık. Burada da yine yeşil dönüşüm uygulamaları olacak. Havuzlar, rehabilitasyon alanları hatta otizm eğitim kampı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yeşil Dönüşüm Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Dilvin İpek de üniversitenin merkezinde olduğu, 3 firmanın da yer aldığı "örnek kampüs" çalışmaları kapsamında, TÜBİTAK ve AB projeleri hazırladıklarını bildirdi.

        Halkın ve öğrencilerin ekolojik farkındalığına yönelik çalışmalar yapacaklarını kaydeden İpek, "Sera gazlarının azaltılması, karbon kullanılmaması ve karbonun yakılarak sanayi içinde kullanılması, atık ısıların kullanılması gibi önemli noktalar var. Yeşil Dönüşüm Teknolojileri Mükemmellik Merkezi kurarak firmalarımızın dijital pasaportlar almasını ve ürünlerini rahatlıkla yurt dışına gönderebilmelerini de hedefliyoruz. Başta Çanakkale yöresi olmak üzere tüm Güney Marmara'ya hizmet vermeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

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