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        Dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

        Tekirdağ'dan Yunanistan'ın Pire kentine hareket eden dev konteyner gemisi "MSC Erica" Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 12:19 Güncelleme: 25.01.2024 - 12:20
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        Dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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        Tekirdağ'dan Yunanistan'ın Pire kentine hareket eden dev konteyner gemisi "MSC Erica" Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

        Pire Limanı'na gitmek üzere yola çıkan 399 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğinde ve 194 bin 308 groston ağırlığındaki Liberya bayraklı gemi, Marmara Denizi yönünden boğaza girdi.

        Boğaz, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-15" ve "Kurtarma-16" römorkörlerinin refakat ettiği konteyner gemisinin seyri sırasında güvenlik amacıyla tek yönlü transit geçişlere kapalı tutuldu.

        MSC Erica'nın geçişini tamamlamasının ardından boğaz trafiği normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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