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        Biga'da ekonomiye değer katanlar ödüllendirildi

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 16:44 Güncelleme: 23.01.2024 - 16:46
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        Biga'da ekonomiye değer katanlar ödüllendirildi
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni" düzenlendi.

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Atatürk Kültür Merkezi'nde Biga Ticaret ve Sanayi Odasınca (TSO) düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, ilçedeki iş insanlarının yaptıkları üretim ve ihracatı kazanca dönüştürerek milli gelire katma değer katmasının gurur verici olduğunu belirtti.

        Ülkelerin, milletlerin üretmekten başka şansının olmadığını ifade eden |Aktaş, "Ne kadar çok üretirseniz o kadar çok güçlü olursunuz. Ne kadar çok üretirseniz o kadar çok söz sahibi olursunuz. Biz de gerek ticaret erbaplarımızın gerekse sanayicilerimizin her zaman yanında olmaya çalıştık. Gerçekten Biga için ilimiz için gurur duyacağımız bir gün." diye konuştu.

        Biga TSO Başkanı Şadan Doğan da bu yıl odanın kuruluşunun 50'nci yaşını kutladıklarını hatırlattı.

        Ekibiyle yola çıkarken kurdukları hayalleri birer birer gerçek hedeflere dönüştürdüklerini dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

        "Biga'mızın ve ülkemizin 100 yıllık birikimi var. 100'üncü yılımıza ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşamıştık. Elbette 100 önemli bir rakam ancak 100'üncü yılın hepimize yüklediği bir görev var. Bu görev bilinci ile çalışmalarımızı yapmaya, Biga'mızın ikinci yüzyılını planlamaya başladık. Biga'mız için bir hedef ortaya koyduk. Bizim hedefimiz ikinci yüzyılın parlayan yıldızı olmak."

        Şadan Doğan, Bozlar Yat Serbest Üretim Bölgesi, Karabiga Konteyner Limanı, Karabiga Yat Limanı, Biga demir yolu, OSB genişleme sahası, üçüncü sanayi sitesi ve spor salonu, coğrafi işaretli ürünler, veterinerlik fakültesi ve hayvan hastanesi, Tarıma Dayalı İhtisas OSB, Güzel Sanatlar Lisesi, yıkılan okulların yapımı, coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı, Biga Üniversitesi, iş garantili meslek lisesi gibi projelerin önemine işaret etti.

        Biga'dan 1 milyar 360 milyon dolar ihracat yaptıklarını aktaran Doğan, amaçlarının ihracat yapan üye sayılarını daha da artırmak olduğunu vurguladı.

        Konuşmaların ardından, 2019-2020-2021 ve 2022 yılı kazançları üzerinden yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, yüksek düzeyde istihdama katkı sağlayan firmalara ve ihracat yapan üyelere ödülleri takdim edildi.

        Ödül törenine, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga TSO Meclis Başkanı Melih Akyıl, Biga Ticaret Borsası Başkanı Bülent Baş ile diğer davetliler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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