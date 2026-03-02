Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        ÇOMÜ Hastanesinde kalbinde delik olan iki hastaya ameliyatsız tedavi uygulandı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde, halk arasında "kalpte delik" olarak bilinen atriyal septal defekt (ASD) tanısı bulunan iki hastanın tedavisi ameliyatsız yöntemle gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 12:44
        ÇOMÜ Hastanesinde kalbinde delik olan iki hastaya ameliyatsız tedavi uygulandı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde, halk arasında "kalpte delik" olarak bilinen atriyal septal defekt (ASD) tanısı bulunan iki hastanın tedavisi ameliyatsız yöntemle gerçekleştirildi.

        Hastaneden yapılan açıklamada, ASD"nin kalbin kulakçıkları arasında açıklık bulunmasıyla seyreden doğuştan gelen bir kalp hastalığı olduğu, uygun hastalarda cerrahiye gerek kalmadan girişimsel yöntemle kapatılabildiği belirtildi.

        Açıklamada, Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Barutçu ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Arslan tarafından gerçekleştirilen operasyonda, doğuştan kalbinde delik bulunan iki hastaya kasık damarından girilerek ameliyatsız yöntemle tedavi uygulandığı bildirildi.

