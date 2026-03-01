Canlı
        Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de deprem farkındalık yürüyüşü düzenlendi

        Çanakkale'de, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında "Deprem Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 15:27
        Çanakkale'de deprem farkındalık yürüyüşü düzenlendi

        Çanakkale'de, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında "Deprem Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi.

        Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen yürüyüş Kordon Boyu'ndaki Golf Çay Bahçesi önünde başladı.

        Yürüyüşe katılan akretide arama kurtarma ekipleri daha sonra Truva Atı heykeline ulaştı.

        AFAD Çanakkale İl Müdürü Ahmet Ali Artun, gazetecilere, 1-7 Mart Deprem Haftası'nda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

        Son yıllarda yaşanan afetlerin ölçekleri anlamında bakıldığında çok sayıda can kaybı yaşandığını belirten Artun, "Can kayıplarımızın yanı sıra ekonomik ve sosyal kayıpların yaşandığını görüyoruz. Dolayısıyla bütün şehirlerimizi, ülkemizi afetlere hazır afetlere dirençli şehirler olarak hazırlamamız gerekiyor. Bu doğrultuda Çanakkale ilimizde afet yönetimi konusunda gönüllülük kapsamında çok ciddi gönüllü ordusu yetiştiriyoruz. Bugün de tüm katılımcılar ile farkındalık yürüyüşünü gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Tüm vatandaşları düzenlenen afet eğitimlerine davet ettiklerini ifade eden Ahmet Ali Artun, "Hazırlıksız yakalandığımız her afet can kaybı demek, mal kaybı demek çok ciddi anlamda farklı alanlarda da kayıp demek. Bunları yaşamamak adına çok küçük basit tedbirlerle hayatımızı daha güvenli hale getirebileceğiz. Bu doğrultuda bu hafta içerisinde bu yürüyüşle başlayan ve bir hafta sürecek çeşitli etkinliklerimiz yaygınlaştırılacak. İlçelerimizde de çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğiz. Üniversitemizde, ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde, STK'larla halk arasında çeşitli buluşmalar gerçekleştireceğiz. Afetlere karşı hep birlikte diyoruz." diye konuştu.

        Yürüyüş sonunda hatıra fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

