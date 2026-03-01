Gelibolu'da Okçuluk İl Şampiyonası düzenlendi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Okçuluk İl Şampiyonası düzenlendi.
Gelibolu Okçuluk Tesisleri'nde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ile ile 18 Mart Çanakkale Zaferi kapsamında düzenlenen açık hava okçuluk il seçmesi yarışması ilgi gördü.
Müsabakalarda büyük ve genç erkeler ile büyük ve genç kadınlar kategorilerinde sporcular kıyasıya mücadele etti.
Müsabaka sonunda dereceye giren sporcular Antalya'da 11-15 Mart'tayapılacak Türkiye Şampiyonası'nda Çanakkale'yi temsil etme hakkı kazandı.
