Gelibolu'da Okçuluk İl Şampiyonası düzenlendi

        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Okçuluk İl Şampiyonası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 13:59 Güncelleme:
        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Okçuluk İl Şampiyonası düzenlendi.


        Gelibolu Okçuluk Tesisleri'nde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ile ile 18 Mart Çanakkale Zaferi kapsamında düzenlenen açık hava okçuluk il seçmesi yarışması ilgi gördü.


        Müsabakalarda büyük ve genç erkeler ile büyük ve genç kadınlar kategorilerinde sporcular kıyasıya mücadele etti.

        Müsabaka sonunda dereceye giren sporcular Antalya'da 11-15 Mart'tayapılacak Türkiye Şampiyonası'nda Çanakkale'yi temsil etme hakkı kazandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

