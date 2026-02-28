Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'de yasa dışı avcılık yapan 7 kişiye 98 bin lira ceza kesildi

        Çanakkale'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda yasa dışı avcılık yaptıkları iddia edilen 7 kişiye toplam 98 bin 434 lira idari para cezası uygulandı.

        Giriş: 28.02.2026 - 11:08
        DKMP Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerince, doğa koruma ve kontrollü denetim çalışmalarında 285 avcı incelendi.

        Ekipler, yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 7 kişiye toplam 98 bin 434 lira idari para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

