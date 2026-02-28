Çanakkale'de yasa dışı avcılık yapan 7 kişiye 98 bin lira ceza kesildi

Çanakkale'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda yasa dışı avcılık yaptıkları iddia edilen 7 kişiye toplam 98 bin 434 lira idari para cezası uygulandı.



DKMP Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerince, doğa koruma ve kontrollü denetim çalışmalarında 285 avcı incelendi.



Ekipler, yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 7 kişiye toplam 98 bin 434 lira idari para cezası uyguladı.

