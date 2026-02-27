Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        ÇOMÜ'de sektör temsilcilerini öğrencilerle buluşturan "FF Talks" toplantısı yapıldı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ), öğrencilerle sektör temsilcilerini buluşturmayı hedefleyen "FF Talks" etkinlik serisinin ilk programı gerçekleştirildi.

        Giriş: 27.02.2026 - 20:01
        İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü tarafından başlatılan, iletişim ekosisteminde yapay zeka, yeni medya ve dönüşen iş alanlarını tartışmaya açmayı amaçlayan "FF Talks" etkinliğine yoğun katılım gerçekleştirildi.

        ÇOMÜ İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Bölüm Başkanı Prof. Dr. Deniz Yengin'in koordinasyonundaki programın konuğu, "Harikalar.com" kurucu ortağı Atilla Baybara oldu.

        Programda konuşan Baybara, dijital girişimcilik deneyimlerini aktarırken yeni medya ekosisteminin dönüşümünü, marka inşası süreçlerini ve girişimcilikte sürdürülebilir büyüme stratejilerini ele aldı.

        Program kapsamında özellikle yapay zeka teknolojilerinin medya üretim süreçlerine etkisi, yeni meslek alanlarının ortaya çıkışı ve dijital platformların geleceği üzerine değerlendirmeler yapıldı.

        Öğrenciler, içerik üretimi, ekip yönetimi, girişimcilik riskleri ve sektörde konumlanma stratejileri hakkında sorular yönelterek interaktif bir tartışma ortamı oluşturdu.

        Etkinlik sonunda Baybara'ya teşekkür belgesi takdim edilirken, organizasyon ekibi FF Talks'un önümüzdeki dönemde farklı sektör temsilcileriyle devam edeceğini duyurdu.

