Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Kaz Dağları'nda yeni bir böcek türü keşfedildi

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şahin Kök tarafından Çanakkale ve Balıkesir sınırındaki Kaz Dağları'nda yeni bir böcek türünün keşfedildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 15:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaz Dağları'nda yeni bir böcek türü keşfedildi

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şahin Kök tarafından Çanakkale ve Balıkesir sınırındaki Kaz Dağları'nda yeni bir böcek türünün keşfedildiği bildirildi.

        ÇOMÜ'den yapılan açıklamada, Kaz Dağları'nın Güvercinkaya bölgesinde Doç. Dr. Kök ve ekibi tarafından yürütülen arazi çalışmaları sırasında bölgede bulunan "Valeriana alliariifolia" bitkisi üzerinde beslenen bir böcek türü keşfedildiği belirtildi.

        Keşfedilen yeni böcek türüne Çanakkale Boğazı'nın eski çağlardaki adı olan "Dardanelles"e ithafen "Aphis dardanelliensis" adının verildiğinin ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu yeni böcek türünün ayrıntılı bir şekilde tanımlandığı makale dünyanın önemli hayvansal taksonomi dergilerinden olan Zootaxa dergisinde yayımlandı. Bu sonuç Çanakkale'nin ne kadar zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu ve daha keşfedilecek çok sayıda canlı olduğunu çok net ortaya koymaktadır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor
        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Üniversitedeki bıçaklı saldırıda kritik tablo!
        Üniversitedeki bıçaklı saldırıda kritik tablo!
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!
        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        "Yalnızlık kötü"
        "Yalnızlık kötü"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kaz Dağları'nda yeni bir böcek türü keşfedildi
        Kaz Dağları'nda yeni bir böcek türü keşfedildi
        Şoförünün ani fren yaptığı otobüs, yayaya çarptı; toplam 8 yaralı
        Şoförünün ani fren yaptığı otobüs, yayaya çarptı; toplam 8 yaralı
        Kaz Dağları'nda yeni bir böcek türü keşfedildi
        Kaz Dağları'nda yeni bir böcek türü keşfedildi
        Çanakkale'de şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi
        Çanakkale'de şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi
        Çanakkale'de özel halk otobüsü yayaya çarptı: 8 yaralı
        Çanakkale'de özel halk otobüsü yayaya çarptı: 8 yaralı
        Lapseki'de Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulunda ramazan etkinlikleri...
        Lapseki'de Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulunda ramazan etkinlikleri...