Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Lapseki'de Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulunda ramazan etkinlikleri düzenlendi

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulunda ramazan ayı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 12:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lapseki'de Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulunda ramazan etkinlikleri düzenlendi

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulunda ramazan ayı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.


        Öğrenciler, öğretmenleriyle okul salonunu, sınıflarını ramazan ayını anlatan yazılar ve ışıklı panoyla süsledi. Öğrenciler, ilahiler seslendirdi.


        Okul Müdürü Sezgin Tuna, yaptığı açıklamada, okulda öğrencileriyle birlikte hazırladıkları etkinlikler kapsamında ramazan ayını yaşadıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Başsavcılıklara yasa dışı bahis ve kumarla mücadele talimatı
        Başsavcılıklara yasa dışı bahis ve kumarla mücadele talimatı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Mamdani-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay
        Mamdani-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay
        "Yalnızlık kötü"
        "Yalnızlık kötü"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!
        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı

        Benzer Haberler

        Gelibolu'da öğrencilere trafik eğitim verildi
        Gelibolu'da öğrencilere trafik eğitim verildi
        Çanakkale'de katı gübre dağıtma makinaları işletmelere teslim edildi
        Çanakkale'de katı gübre dağıtma makinaları işletmelere teslim edildi
        28 Şubat zamanı başörtülü öğrencileri derse alan öğretim görevlisi üniversi...
        28 Şubat zamanı başörtülü öğrencileri derse alan öğretim görevlisi üniversi...
        Lapseki'de şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
        Lapseki'de şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
        Bakan Yardımcısı Yılmaz, Çanakkale'de öğrenciler ile buluştu
        Bakan Yardımcısı Yılmaz, Çanakkale'de öğrenciler ile buluştu
        Çanakkale'de çenesine demir saplanan öğrencinin davasının 2'nci duruşması g...
        Çanakkale'de çenesine demir saplanan öğrencinin davasının 2'nci duruşması g...