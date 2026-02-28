Canlı
        Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de bir lokantaya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

        Çanakkale'de bir lokantaya düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 00:03
        Çanakkale'de bir lokantaya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

        Çanakkale'de bir lokantaya düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı.

        İsmetpaşa Mahallesi Demircioğlu Caddesi'ndeki bir lokantaya, kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

        Lokantada bulunan bir kişi saldırı sonucu yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine sevk edildi.

        Olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheliyi Esenler Mahallesi'nde bir araçta yakaladı.

        Şüpheliler gözaltına alınıp emniyete götürülürken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Öte yandan yaralıya ait olduğu belirtilen otomobilde de hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

