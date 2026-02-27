Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'nin Evreşe beldesinde vatandaşlar 2 bin kişilik iftar programında buluştu

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde düzenlenen geleneksel iftar programında 2 bin kişi bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 23:07
        Evreşe Belediyesince düzenlenen iftar programı, kapalı pazar yerinde gerçekleştirildi.

        İftar öncesinde vatandaşlar Lapseki İlahi Grubu'nun seslendirdiği ilahileri dinledi, dualar etti.

        Programdan önce konuşan Belediye Başkanı Hakkı Uysal, vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Ramazan etkinliğine, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

