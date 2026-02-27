Gelibolu Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Balkan'dan "hurda araç" şikayeti

Gelibolu Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Ahmet Balkan, sanayi sitesi içerisinde uygunsuz alanlara bırakılan hurda araçlardan şikayetçi olduklarını söyledi.





Balkan, yaptığı açıklamada, sanayi sitesi içinde çevre ve iş güvenliğini olumsuz etkileyen hurda araçların kaldırılması için yasal girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.





Ahmet Balkan, bu kapsamda Kabahatler Kanunu ve Hurda Araçların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması yönünde ilgili kurumlarla temas kuracaklarını kaydetti.



Balkan, belediye işbirliğiyle sanayi sitesi içerisindeki boş arsaların ihtiyacı olan üyelere uygun fiyatlarla kiralanarak depo alanı olarak kullanılmasının sağlandığını dile getirdi.



