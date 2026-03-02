Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Gelibolu'da teravih sonrası ramazan şerbeti geleneği

        –Gelibolu Tarihi ve Kültürel Manevi Mirasları Koruma ve Yaşatma Derneği, ramazan ayı boyunca ilçedeki camiler ve Mevlevihane'de teravih namazı sonrası ramazan şerbeti ikram ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 11:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelibolu'da teravih sonrası ramazan şerbeti geleneği

        –Gelibolu Tarihi ve Kültürel Manevi Mirasları Koruma ve Yaşatma Derneği, ramazan ayı boyunca ilçedeki camiler ve Mevlevihane’de teravih namazı sonrası ramazan şerbeti ikram ediyor.

        Dernek Başkanı emekli öğretmen Abdurrahman Şen, geçmişte ramazan ayında ikindi namazının ardından ihtiyaç sahiplerine şerbet dağıtıldığını belirterek, bu geleneği imkanlar dahilinde teravih namazı sonrasına taşıdıklarını söyledi. Şen, cemaatin namaz sonrası şerbet içerek hem teravih yorgunluğunu atmasını hem de ramazanın manevi atmosferini hissetmesini amaçladıklarını ifade etti.

        Gelibolu Diriliş Romanları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erkan Seçkin de geleneklerin yaşatılmasının önemli olduğunu belirterek uygulamadan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

        Şen, geleneğin sürdürülmesine katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        "Dengesiz bir adam"
        "Dengesiz bir adam"
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!

        Benzer Haberler

        Lapseki'de ortaokul öğrencileri vatandaşlara pide ikram etti
        Lapseki'de ortaokul öğrencileri vatandaşlara pide ikram etti
        Gelibolu'da ramazan etkinlikleri devam ediyor
        Gelibolu'da ramazan etkinlikleri devam ediyor
        Çanakkale'de deprem farkındalık yürüyüşü düzenlendi
        Çanakkale'de deprem farkındalık yürüyüşü düzenlendi
        Gelibolu'da Okçuluk İl Şampiyonası düzenlendi
        Gelibolu'da Okçuluk İl Şampiyonası düzenlendi
        Jandarmadan 1915 Çanakkale Köprüsünde dronlu trafik denetimi
        Jandarmadan 1915 Çanakkale Köprüsünde dronlu trafik denetimi
        Ezine'de jandarmadan üniversite öğrencilerine bilgilendirme
        Ezine'de jandarmadan üniversite öğrencilerine bilgilendirme