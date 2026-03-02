Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Gelibolu'da ramazan etkinlikleri devam ediyor

        Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında semazen gösterisi ve ilahi dinletisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 10:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelibolu'da ramazan etkinlikleri devam ediyor

        Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında semazen gösterisi ve ilahi dinletisi gerçekleştirildi.

        Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.


        Belediye yetkilileri, kültürel ve sanatsal etkinliklere gösterilen ilgi ve katılım dolayısıyla tüm vatandaşlara teşekkür etti.


        Ramazan etkinlikleri kapsamında bu akşam "Katip ile Katibe", "Hacivat ve Karagöz", "Aşuk ile Maşuk", sihirbaz, akrobasi ve ateş gösterisi vatandaşlarla buluşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Dengesiz bir adam"
        "Dengesiz bir adam"
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        İşçiler için beyanname süresi başladı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de deprem farkındalık yürüyüşü düzenlendi
        Çanakkale'de deprem farkındalık yürüyüşü düzenlendi
        Gelibolu'da Okçuluk İl Şampiyonası düzenlendi
        Gelibolu'da Okçuluk İl Şampiyonası düzenlendi
        Jandarmadan 1915 Çanakkale Köprüsünde dronlu trafik denetimi
        Jandarmadan 1915 Çanakkale Köprüsünde dronlu trafik denetimi
        Ezine'de jandarmadan üniversite öğrencilerine bilgilendirme
        Ezine'de jandarmadan üniversite öğrencilerine bilgilendirme
        Bozcaada mendireği 152 metre uzatılacak
        Bozcaada mendireği 152 metre uzatılacak
        AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'ndan 28 Şubat açıklaması
        AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'ndan 28 Şubat açıklaması