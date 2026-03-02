Gelibolu'da ramazan etkinlikleri devam ediyor
Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında semazen gösterisi ve ilahi dinletisi gerçekleştirildi.
Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında semazen gösterisi ve ilahi dinletisi gerçekleştirildi.
Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.
Belediye yetkilileri, kültürel ve sanatsal etkinliklere gösterilen ilgi ve katılım dolayısıyla tüm vatandaşlara teşekkür etti.
Ramazan etkinlikleri kapsamında bu akşam "Katip ile Katibe", "Hacivat ve Karagöz", "Aşuk ile Maşuk", sihirbaz, akrobasi ve ateş gösterisi vatandaşlarla buluşacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.