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        Bigalı karateciler iller arası şampiyonadan madalyayla döndü

        Sakarya'da düzenlenen Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan İller Arası Karate Şampiyonası'nda, Biga Belediyesi Karate Kursu öğrencileri madalyayla döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 13:47 Güncelleme: 23.01.2024 - 13:48
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        Bigalı karateciler iller arası şampiyonadan madalyayla döndü
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        Sakarya'da düzenlenen Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan İller Arası Karate Şampiyonası'nda, Biga Belediyesi Karate Kursu öğrencileri madalyayla döndü.

        Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, yaptığı açıklamada, pek çok kategoride devam eden kurslardan başarı haberleri gelmesinin kendilerini onurlandırdığını belirtti.

        Erdoğan, takım antrenörü Cengiz Deniz ve sporcuları kutladı.

        Ahmet Efe Sevinç 52 kilogramda altın madalya, Eymen Topçu 30 kilogramda gümüş, İsa Omon 52 kilogramda bronz madalya kazandı.

        Kata dalında da Ünal Emir Ulukan, Yusuf Emir Dündaroğlu ve Eslem Zehra Yetkin üçüncülük elde etti.

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