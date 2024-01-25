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        Çanakkale'de yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Çanakkale'de jandarma ekiplerince gözaltına alınan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 12:47 Güncelleme: 25.01.2024 - 12:50
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        Çanakkale'de yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Çanakkale'de jandarma ekiplerince gözaltına alınan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çınarlı köyü Dardanos Mahallesi ile Ezine ilçesi ve Lapseki'nin Çardak beldesinde bazı ev ve iş yerlerinde yaşanan 10 hırsızlık olayının ardından teknik takip başlattı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kimliğini belirledikleri şüpheli E.I'yı düzenledikleri operasyonla yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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