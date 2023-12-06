Yaylakent beldesinde yapılan su deposuyla su sorunu ortadan kalkacak Yaylakent Beldesinde yapılan su deposuyla beldede su sorunu çözülecek.

Yaylakent Beldesinde yapılan su deposuyla beldede su sorunu çözülecek.

Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, yaptığı açıklamada, beldede 500 tonluk su deposunun inşaatının başladığını söyledi.

Bununla birlikte Yaylakent ve mahallelerdeki su depolarının yükünün de azalacağını belirten Dede, "Cumhuriyet Mahallesi'ni besleyen su depolarında, bu depo bittiğinde yaşanan basınç düşüklüğü gibi sorunlar da son bulacak. Mahallelerimizin şebeke suyu hattı beslenecek. Olası yangın tehdidine karşı su gücü ihtiyacı sağlanacak." ifadelerini kullandı.