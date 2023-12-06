Çankırı Devlet Hastanesi Başhekimi Aydın çalışanlarına moral veriyor

Çankırı Devlet Hastanesi Başhekimi Tolga Aydın, hastanedeki doktorlarla diğer görevlileri ziyaret ederek morallerinin yüksek olmasını sağlıyor.

Çankırı Devlet Hastanesi başhekimliği görevine ocak ayında başlayan 34 yaşındaki Aydın, çalışanlarının moralini yüksek tutmak amacıyla doktorların yanı sıra tüm birimlerdeki görevlilerle de ilgilenmeye çalışıyor.

Bazen hastane yemekhanesine giderek çorba karıştıran, bazen tedavi gören hastalara kendisi yemek götüren Aydın, AA muhabirine, Çankırı Devlet Hastanesinin 300 yataklı, tüm ana branşlara sahip bir hastane olduğunu söyledi.

Hastaneye başvuran hastalarda hastalıklarının yanı sıra hastalık psikolojisi de bulunduğunu belirten Aydın, "Hastanede çalışan personelin de insan olduğunu unutmamamız gerekiyor. Onların da psikolojilerinin ve mutluluklarının desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Yöneticilik kariyerime başladıktan ve başhekim olduktan sonra daha fazla bu konulara eğilmeye başladım." dedi.

Bu kapsamda İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya ile sağlık çalışanlarının çocuklarına mektup yazdıklarını anlatan Aydın, bu mektupları çocukların okullarına giderek ulaştırdıklarını, bunun sonucunda çok olumlu dönüşler aldıklarını vurguladı.

Sağlık sisteminin ekip işi olduğunu, bu nedenle ekibini mutlu etmek için çalışmalar yaptığına işaret eden Aydın, şöyle devam etti:

"Onlarla daha fazla nasıl zaman geçirebilirim derken, onların jargonuyla 'akım' denilen eylemleri arkadaşlar, 'Hocam şunu yapabilir miyiz?' dediklerinde hemen organize olduk, video kaydını aldık ya da fotoğraflar çektik ve paylaştık. Bunu yaptığımda personel arkadaşlarım daha mutluydu hatta her birim, 'Neden hocam bizle de yapmıyorsunuz?' diye geri bildirimde bulunmaya başladı. Onların yüzlerindeki mutluluk, benim mutluluğum oldu. Onlar mutlu olunca hastaların mutlu olduğunu görüyoruz çünkü mutlu insan güzel hizmet sunuyor, güzel hizmet alan hasta mutlu oluyor. Bu denklemi kurabilmek önemliydi ve bunu yapmaya çalıştım."

Hastalarla da yakından ilgilenmeye gayret ettiğini dile getiren Aydın, "Hastalara, 'Geçmiş olsun' dilekleriyle söze giriyorum çünkü hasta psikolojisi denilen kavram var ve biri, hele ki hastanenin yöneticisi onlarla iletişim kurduğunda insanlar dertlerini çözülebileceklerine inanıyor. Ben iletişim kurmasam da çözülecek ondan da eminler ama bir miktar daha onları mutlu ediyorsunuz. Yatan hasta servislerine gidip hastalarla da sohbet ederek tedavisine katkım olmasa bile bu şekilde yüzünü güldürerek katkıda bulunmuş oluyorum." diye konuştu.

- "Destek olduklarını bilmek bizi rahatlatıyor"

Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Ozan Altun da idarecilerinin kendilerine her alanda destek olduğunu vurgulayarak, "Üzüntülerimizde, dertlerimizde yanımda olduklarını hissediyorum. Arkamızda olduklarını, destek olduklarını bilmek bizi rahatlatıyor. Gün içinde birçok hasta ve ameliyatla uğraşıyoruz, onların desteğiyle çok daha rahat üstesinden geliyoruz. Bizi ziyaret etmesi, bizlerle konuşması bizi motive ediyor. Bu da başarımızı artırıyor." dedi.

Çankırı Devlet Hastanesinde 7 yıldır güvenlik görevlisi olarak görev yapan Feridun Atalay ise Aydın'ın güler yüzlü bir kişiliği bulunduğunu, gerek işe girerken gerek çıkarken kendilerini selamlamadan geçmediğine dikkati çekti.

Hastane yemekhanesinin aşçıbaşı Hayrettin Karaoğlu da yoğun tempoda çalıştıklarını, günlük 2 bin kişilik yemek çıkarttıklarının altını çizerek, "Başhekim günlük bizi ziyaret eder. İdarecilerin bize yönelik yaklaşımları moral ve motivasyonumuzu artırıyor." ifadesini kullandı.

Hastanede yatarak tedavi gören 75 yaşındaki Asiye Altay da böbreklerinde taş bulunması nedeniyle ameliyat edildiğini anlatarak, gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.