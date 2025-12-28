Habertürk
        Çankırı Haberleri

        Çankırı'nın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

        Çankırı'nın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 18:39 Güncelleme: 28.12.2025 - 18:39
        Çankırı'nın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
        Çankırı'nın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Çerkeş, Kurşunlu, Ilgaz ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçeler beyaza büründü.

        Kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolunda olumsuzluk yaşanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

        Polis ekipleri, sürücülere kara yolunda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

